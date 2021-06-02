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новостей
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
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Литовкин: оружие из США не поможет Киеву сломить Донбасс

Армия
Литовкин: оружие из США не поможет Киеву сломить Донбасс
dpsu.gov.ua  /  Государственная пограничная служба Украины

Москва, 2 июня. Вооружение американского производства не поможет Киеву сломить жителей Донбасса, защищающих свою независимость, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

США планируют проведение масштабных учений сил НАТО с участием Украины под названием Sea Breeze. В российском министерстве обороны отметили, что военные будут тщательно отслеживать как процесс подготовки к мероприятию, так и его ход. В ведомстве предположили, что американцы могут под видом маневров передать Киеву вооружение, которое затем попадет в руки нацбатальонов в Донбассе.

Ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему остается напряженной, а не так давно в медиапространстве витала информация о подготовке Киевом масштабного наступления на Донбасс. Тем не менее если украинские власти все же решатся на подобный шаг, то американское вооружение не даст Киеву какого-либо преимущества перед ополчением, сказал военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в комментарии для Федерального агентства новостей. По его словам, на войне оружие играет далеко не решающую роль, так как самым важным элементом является моральное состояние людей.

«Сейчас немодно вспоминать Владимира Ильича Ленина, но когда-то он написал, что победа в любой войне зависит от морального состояния народных масс. Люди в Донбассе защищают свою жизнь, независимость, право говорить на родном языке, и они никогда не подчинятся Киеву. Поэтому даже если американцы оставят Украине после учений какое-то вооружение, оно не поможет победить народ Донбасса», — констатировал Литовкин.

Более полумиллиона жителей Донбасса имеют российские паспорта, напомнил эксперт. Он подчеркнул, что Москва не оставит в беде своих граждан, если Киев решится на эскалацию вооруженного конфликта в регионе. Литовкин добавил, что для ВСУ и украинского руководства подобная авантюра может обернуться плачевными последствиями, объяснив, чем закончится для Киева нападение на Донбасс.

«Любая масштабная провокация со стороны киевского режима против населения Донбасса закончится тем, что украинские войска откатятся до Днепра или еще дальше, а также развалом украинского государства, о чем не раз говорил наш президент Владимир Владимирович Путин», — резюмировал военный обозреватель ТАСС.

Ранее американские эксперты рассказали, зачем Россия проводила весной этого года военные учения вблизи украинских границ. По их мнению, эти маневры стали российским сигналом для властей Украины о том, что нападение на Донбасс приведет к серьезным последствиям.

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Все новости / Армия / Литовкин: оружие из США не поможет Киеву сломить Донбасс
украина россия сша донбасс нато учения вооружение литовкин sea breeze
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