Путин скорректировал решение о выплатах для семей со школьниками

Москва, 2 июня. Выплаты на ребенка для семей, где дети пошли в первый класс, скорректированы. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

Согласно распоряжению, семьям со школьниками перед началом учебного года должны начислить по 10 тысяч рублей. Однако не все первоклассники идут в школу с 7 лет, и в России много детей, которые начинают учиться уже в 6 лет. В связи с этим выплату по 10 тысяч рублей на ребенка получат и те семьи, где дети пошли в школу с 6 лет, уточнил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми. Подробный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.