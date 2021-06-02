Путин посоветовал россиянам взять с него пример и привиться от COVID-19

Москва, 2 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал граждан пройти иммунизацию от коронавируса. Говоря об этом, он напомнил, что сам также прошел вакцинацию.

Глава государства прошел процедуру в апреле этого года. Второй компонент вакцины Владимиру Путину ввели 14 апреля. Какой именно при этом использовался препарат, не сообщалось.

«Лучше делать сразу то, что нужно», — заявил президент РФ.

После прохождения полного курса иммунизации от коронавируса SARS-CoV-2 Владимир Путин заявлял, что хорошо себя чувствует. Также он подчеркнул, что все прошло без побочных явлений.