Основатель «Ленинграда» Сергей Шнуров не нашел себе места в российской политике

Санкт-Петербург, 2 июня. Основатель рок-группы «Ленинград» и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров признался, что не нашел для себя места в российской политической сфере.

Шоумен прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который проходит в Северной столице со 2 по 5 июня. Во время общения с журналистами музыкант намекнул, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы VIII созыва.

«Я не разочаровался в политике, мне просто там не место», — сказал Шнуров корреспонденту «Политики Сегодня».

Основатель «Ленинграда» также прокомментировал сообщения о его переезде в Москву. Подобные новости музыкант назвал дезинформацией.

«Я не переезжал в Москву, мы же с вами здесь общаемся», — отметил он.

Сергей Шнуров занялся новым проектом с женским вокалом под названием «Зоя». Солистка нового детища шоумена выступит перед гостями ПМЭФ.