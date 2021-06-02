Рудковская высказалась о новом проекте Шнура «Зоя»

Санкт-Петербург, 2 июня. Музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась о новом проекте Сергея Шнурова «Зоя», который, по ее мнению, будет успешен благодаря популярному певцу.

Знаменитый российский певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о роспуске своего детища. Он решил продвигать новый проект под названием «Зоя», где сольные партии исполняет девушка. Шнуров удалил все публикации из Instagram, оставив в ленте лишь фотографии нового коллектива. Многих пользователей заинтересовала «Зоя» и они уже оценили ее альбом.

В разговоре с iReactor музыкальный продюсер Яна Рудковская высказала свое мнение. Она убеждена, что не важно как будет развиваться группа «Зоя». По ее мнению, важно лишь то, что ее наставником является Шнуров.

«Мне кажется, Сергей Шнуров мог вообще никаких групп не создавать. Все пойдут на Сергея Шнурова. Он дает импульс всей этой истории. Я думаю, что не важно — «Зоя» будет называться группа или «Ленинград». Да хоть если «Горшком» назовет свою группу, люди все равно будут ходить, потому что там будет Шнуров», — сказала она.

«Зоя» уже выпустила свой первый полноценный альбом. В него вошло 14 песен. Многие фанаты Шнура были в восторге от работы его подопечной. Музыкант вживую представил свое новое детище на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Молодая и обворожительная солистка спела несколько своих песен перед гостями форума.