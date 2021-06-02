Федеральный регистр имеющих право на льготные лекарства граждан сформируют в РФ

Москва, 2 июня. Российские власти создадут федеральный регистр граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.

Его сформируют к 1 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Закон о создании такого регистра принят в прошлом году. Власти РФ предполагают, что появление этого документа решит проблему своевременного обеспечения граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Некоторые лекарственные препараты недопустимо принимать без назначения врача, заявил врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада. Самолечение часто вредит здоровью. Например, не стоит самостоятельно «назначать» себе антибактериальные препараты.