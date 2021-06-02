Soha: Россия вынуждает корабли НАТО проходить через средиземноморские «ворота смерти»

Ханой, 2 июня. Укрепление российских позиций в Восточном Средиземноморье делает уязвимыми любые операции НАТО в данном регионе, пишут аналитики вьетнамского издания Soha.

Обозреватели из Вьетнама полагают, что Россия создала в восточной части Средиземного моря настоящие «ворота смерти», фактически вынуждая проходить сквозь них эскадры Альянса при проведении операций на южном фланге НАТО и в зоне Суэцкого канала. Эксперты Soha указывают на факт переброски стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ на российскую авиабазу в Хмеймиме и отмечают способность этих самолетов наносить мощные ракетные удары по любым боевым кораблям.

Через российскую смертельную ловушку уже проследовало авианосное соединение британских ВМС во главе с HMS Queen Elizabeth, подчеркивают вьетнамские аналитики.

«Российские бомбардировщики с ядерным оружием на борту могут в любой момент снова вернуться в регион для проведения военных операций любого масштаба, в том числе для противодействия военным кораблям НАТО», — уверены авторы Soha.

По их мнению, руководству Альянса необходимо учитывать наличие в восточной части Средиземного моря крупной корабельной группировки ВМФ РФ , которая базируется в сирийском порту Тартус. Среди этих кораблей имеются малошумные и хорошо вооруженные подводные лодки, способные близко подобраться к любому противнику, напомнили журналисты из Вьетнама.

Ранее сообщалось, что пилоты ВКС РФ получат дополнительную нагрузку во время летнего периода обучения. О намерении российского Министерства обороны внимательно отслеживать весь ход учений НАТО Sea Breeze информировал RT.