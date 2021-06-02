Голикова рассказала о стимулировании рождаемости с помощью пособий

Москва, 2 июня. Свыше 228 тыс. женщин получат выплаты по беременности в текущем году, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Объем государственной помощи должен будет возрастать, об этом говорит статистика, на которую сослалась вице-премьер.

«Далее эта цифра в 2022 и последующих годах практически удвоится», — заявила она.

Из федерального бюджета на эти цели должно быть выделено до 55 миллиардов рублей до 2024 года. Голикова привела эти данные на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина.

С начала лета в России начали действовать новые правила в социальной поддержке граждан России. ФАН разобрался в том, на какие выплаты могут претендовать россияне.