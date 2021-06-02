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02 июня 16:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
Происшествия
Проверка по стрельбе в Москве может обернуться уголовным делом
15:54
Политика
Объявлено время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме
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Голикова рассказала о стимулировании рождаемости с помощью пособий

Экономика
Голикова рассказала о стимулировании рождаемости с помощью пособий
Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

Москва, 2 июня. Свыше 228 тыс. женщин получат выплаты по беременности в текущем году, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Объем государственной помощи должен будет возрастать, об этом говорит статистика, на которую сослалась вице-премьер.

«Далее эта цифра в 2022 и последующих годах практически удвоится», — заявила она.

Из федерального бюджета на эти цели должно быть выделено до 55 миллиардов рублей до 2024 года. Голикова привела эти данные на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина.

С начала лета в России начали действовать новые правила в социальной поддержке граждан России. ФАН разобрался в том, на какие выплаты могут претендовать россияне.

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Все новости / Экономика / Голикова рассказала о стимулировании рождаемости с помощью пособий
беременность голикова пособия
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