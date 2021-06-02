Защита Пивоварова готова обжаловать его арест 2 июня

Краснодар, 2 июня. Адвокат арестованного Андрея Пивоварова уже 2 июня намерен обжаловать избранную меру пресечения. По закону у него есть для этого три дня.

Юрист заявил, что будет подавать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. В случае провала он пообещал обратиться с кассационной жалобой, а затем будет обращение в ЕСПЧ. У суда апелляционной инстанции есть пять дней на рассмотрение жалобы на меру пресечения.

Пивоваров подозревается в сотрудничестве с нежелательной в России организацией. Следствие сочло его склонным к побегу и добилось ареста на два месяца.