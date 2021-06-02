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02 июня 16:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
Происшествия
Проверка по стрельбе в Москве может обернуться уголовным делом
15:54
Политика
Объявлено время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме
Все новости

Защита Пивоварова готова обжаловать его арест 2 июня

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Происшествия
Защита Пивоварова готова обжаловать его арест 2 июня
Prt Scr youtube.com  /  Андрей Пивоваров

Краснодар, 2 июня. Адвокат арестованного Андрея Пивоварова уже 2 июня намерен обжаловать избранную меру пресечения. По закону у него есть для этого три дня.

Юрист заявил, что будет подавать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. В случае провала он пообещал обратиться с кассационной жалобой, а затем будет обращение в ЕСПЧ. У суда апелляционной инстанции есть пять дней на рассмотрение жалобы на меру пресечения.

Пивоваров подозревается в сотрудничестве с нежелательной в России организацией. Следствие сочло его склонным к побегу и добилось ареста на два месяца.

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Все новости / Происшествия / Защита Пивоварова готова обжаловать его арест 2 июня
суд жалоба пивоваров
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