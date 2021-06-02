Минобороны Армении назвало дезинформацией обвинения Баку в нарушении границы

Ереван, 2 июня. Минобороны Армении опровергло заявление Баку о том, что армянские ВС якобы попытались вторгнуться на территории Азербайджана в Кельбаджарском районе.

В минобороны Армении заявление азербайджанского ведомства назвали дезинформацией, никаких инцидентов в приграниной зоне Кельбаджарского района в действительности не происходило.

«Такая дезинформация распространяется азербайджанским военно-политическим руководством, чтобы произвести впечатление на международное сообщество», — отмечается в сообщении.

Ранее представители минобороны Азербайджана опубликовали сообщение о том, что около 40 армянских военнослужащих проникли на азербайджанскую территорию в Кельбаджарском районе, но ответные действия азербайджанских войск вынудили их вернуться на прежние позиции.

В мае российская сторона предложила Еревану свой план по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе. Власти Армении назвали его приемлемым. И. о. премьер-министра страны Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов реализовать все положения на практике.