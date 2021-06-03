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новостей
05:37
Общество
Милонов предложил лишить пенсии представителей одной профессии в России
05:31
Общество
Власти Екатеринбурга начинают строительство пяти небоскребов в городе
05:25
Политика
Чехия обнаружила нестыковки в официальной версии о взрывах во Врбетице
05:25
Происшествия
Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии
05:20
Общество
Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
05:14
Общество
Мурашко заявил об отсутствии третьей волны COVID-19 в России
05:06
Технологии
Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
05:01
Общество
Власти Ярославской области нацелены на сотрудничество с госкорпорациями
05:00
Общество
Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
04:50
Политика
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04:43
Общество
Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
04:35
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:32
Политика
«Украине не нужна армия»: Пушков отреагировал на слова Зеленского о «СП-2»
04:29
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
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Политика
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Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы

Общество
Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
pixabay.com  / 

С наступлением каникул все родители озабочены тем, как бы ребенок не провел это время впустую. Ежедневное сидение дома перед компьютером не просто быстро наскучит, но и не принесет ничего положительного. Школьные задания, кружки и дополнительные занятия никто не отменял, поэтому необходимо грамотно подходить к проведению каникул с пользой для ребенка.

Семейный, детский психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, как во время отдыха не забыть про школьные задания и сделать летние каникулы максимально продуктивными.

После насыщенного учебного года всем ребятам необходим отдых, считает психолог, но забывать знания, которые были получены в течение года, — нежелательно. Поэтому детям можно предложить ежедневное чтение по 30–40 минут в день, в процессе которого формируется мышление и развивается воображение и память.

«Если мы говорим о младших школьниках, тогда необходимо в течение лета заниматься чтением, письмом и счетом. В зависимости у кого какие трудности. Очень важно не потерять знание языков — нужно повторять изученный материал, иначе к началу нового учебного года ребята будут с большими пробелами. Оптимально дать 2–3 недели ребенку на отдых в начале каникул и далее приступать к занятиям», — пояснила собеседница ФАН.

Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
pixabay.com  / 

Наталья Наумова объяснила, что каждая семья сама выбирает определенный режим занятий и объем, который необходимо осилить за лето. Обычно это по часу в день пять раз в неделю. Однако каждый день заниматься не стоит, поскольку лето — это время, когда нужно отдыхать.

«Важно помнить, что ребенок развивается, когда сохранен баланс мышления и движения. Чтобы ему не была в тягость учебная деятельность, взрослому нужно обсудить значимость этого процесса. Разделите эту проблему с ребенком, это поможет вместе с ним составить график, по которому будет удобно заниматься уроками», — добавила психолог.

Детям важно максимальное количество времени находиться на свежем воздухе, подчеркнула Наумова. По возможности летом лучше организовывать прогулки на свежем воздухе, походы, поездки к озеру и так далее.

«На свежем воздухе головной мозг обогащается кислородом, а также на прогулках ребенок лучше изучает пространство — это то, чего не хватало городским детям в учебный год. Если ребенка не удалось отправить в лагерь, необходимо обеспечить ему интересный досуг: экскурсии в зоопарки, походы, поездки в ближайшие города», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Важно поделиться с ребенком ответственностью, чтобы он сам понимал важность выполнения заданий. Пока все находится на контроле родителей, ребенок будет сопротивляться, пояснила психолог.

Ранее доцент кафедры соцпсихологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, как увлечь ребенка чтением в летние каникулы. Эксперт объяснила, что у родителей, которые сами любят читать книги, дети тоже испытывают трепетные чувства к литературе.

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отдых детский психолог летние каникулы
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