Герой России ответил на заявление Зеленского о создании «коридора в Крым»

Москва, 2 июня. Россия не рассматривает организацию «сухопутного коридора в Крым по территории Украины», сообщил Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов.

Парламентарий назвал Россию мирным государством и исключил попытки нападения на Украину. Так Красов отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности создания Россией «коридора в Крым», передает РИА Новости Крым.

Депутат считает, что подобные мнения Украине навязывает Запад, создающий антироссийские настроения.

«Для чего это? Все делается за вознаграждение, в надежде, что Украине, как цирковой собачке, за выполненный номер дадут что-то вкусное», — отметил Герой России.

Более того, за многовековую историю Россия никогда сама не нападала на другие государства, это миролюбивая страна. Однако при атаке врагов Москва ответит тем же. Красов напомнил, что поход Наполеона в 1812 году закончился парадом союзных войск в Париже, а Великая Отечественная война — парадом Победы в Берлине.

Депутат посоветовал не испытывать Россию на прочность. Результаты таких действий могут оказаться весьма печальными. При этом он подчеркнул, что не угрожает, а лишь призывает страны к здравому смыслу.

Ранее Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией. Травля Минска со стороны Европы сближает его с Москвой.