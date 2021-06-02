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02 июня 16:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
Происшествия
Проверка по стрельбе в Москве может обернуться уголовным делом
15:54
Политика
Объявлено время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме
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Герой России ответил на заявление Зеленского о создании «коридора в Крым»

Политика
Герой России ответил на заявление Зеленского о создании «коридора в Крым»
Prt Scr youtube.com  /  СЕМЬЯ НА ЧЕМОДАНАХ

Москва, 2 июня. Россия не рассматривает организацию «сухопутного коридора в Крым по территории Украины», сообщил Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов.

Парламентарий назвал Россию мирным государством и исключил попытки нападения на Украину. Так Красов отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности создания Россией «коридора в Крым», передает РИА Новости Крым.

Депутат считает, что подобные мнения Украине навязывает Запад, создающий антироссийские настроения.

«Для чего это? Все делается за вознаграждение, в надежде, что Украине, как цирковой собачке, за выполненный номер дадут что-то вкусное», — отметил Герой России.

Более того, за многовековую историю Россия никогда сама не нападала на другие государства, это миролюбивая страна. Однако при атаке врагов Москва ответит тем же. Красов напомнил, что поход Наполеона в 1812 году закончился парадом союзных войск в Париже, а Великая Отечественная война — парадом Победы в Берлине.

Депутат посоветовал не испытывать Россию на прочность. Результаты таких действий могут оказаться весьма печальными. При этом он подчеркнул, что не угрожает, а лишь призывает страны к здравому смыслу.

Ранее Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией. Травля Минска со стороны Европы сближает его с Москвой.

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Все новости / Политика / Герой России ответил на заявление Зеленского о создании «коридора в Крым»
украина россия крым зеленский
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