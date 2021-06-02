В Братске ликвидирован пожар в двух деревянных многоквартирных домах

Братск, 2 июня. Масштабное возгорание двух жилых домов в Братске ликвидировано, оно обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Общая площадь возгорания составила около 900 квадратных метров, к тушению пожара привлечено 60 человек и 24 единицы специальной техники, в том числе все силы и средства Братского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожару была присвоена повышенная сложность, администрация города Братска сообщила об обеспечении временным жильем всех эвакуированных жителей пострадавших строений.

Ранее сообщалось о пожаре многоквартирного дома в городе Гурзуфе.