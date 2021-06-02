Пивоваров хотел скрыться от следствия в Грузии

Краснодар, 2 июня. Подозреваемый Андрей Пивоваров пытался сбежать из России. Фигурант намеревался скрыться на территории Грузии, заявил следователь во время процесса по избранию меры пресечения.

Правоохранители подчеркнули, что у Пивоварова был куплен билет из Петербурга в Варшаву. Из Польши он намеревался уехать в Грузию. В этой стране у него есть счет в банке.

Андрей Пивоваров подозревается в участии в деятельности нежелательной в РФ организации. Суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под арест на два месяца, сообщал ФАН.