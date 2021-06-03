Это не аттракцион: как в Дагестане будут защищать культурные памятники от туристов

Взрывной рост интереса россиян к внутреннему туризму привел к повышенному вниманию к Дагестану и, прежде всего, к его культурным и историческим памятникам. При этом неизбалованный в предыдущие десятилетия вниманием туристов регион столкнулся с рядом проблем, в том числе с сохранностью этих самых памятников архитектуры, некоторым из них тысячи лет. ФАН разбирался, как власти республики планируют не допустить исчезновение богатого исторического наследия при сохранении туристического потока.

Украденные камни и теплицы с 5000-летним фундаментом

Проблема антропогенного воздействия на памятники культуры и истории носит глобальный характер. С ней сталкиваются Египет, Греция, Турция, да и регионы России. Теперь вопрос остро встал перед дагестанскими чиновниками.

Летом 2019 года в социальных сетях получили распространение фотографии из дагестанского села Гамсутль, которое находится в Гунибском районе и именуется туристами и местным населением не иначе, как «аул-призрак». Село находится в живописной местности, имеет многовековую историю и самобытную архитектуру. Люди покинули его более 30 лет назад, и сейчас в нем никто не живет. Однако у туристов Гамсутль вызывает огромный интерес. В 2019 году с фасада одного из сельских домов пропали старинные камни, что и вызвало гнев у дагестанцев. Тогда одно из махачкалинских кафе пообещало за информацию о вандалах вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, а житель соседнего села Чох Заур Цохолов и вовсе предлагал вдвое больше за помощь в поиске воров. Найти их так и не удалось, до сих пор никто точно не знает, были ли это туристы или местное население.

Более свежий пример — случай в Каякентском районе республики. Там местные жители построили теплицы на древней стоянке, которой около пяти тысяч лет. На прошлой неделе вопиющий факт обнаружили сотрудники агентства по охране культурного наследия Дагестана. Они отмечают, что там разрушен целый слой археологического памятника. Собранные ведомством материалы направлены в правоохранительные органы.

В Дагнаследии понимают, что проблема сохранности памятников культурного наследия носит системный характер и не ограничивается нарушениями в отдельных селах республики. В пример в ведомстве приводят оборонительные башни в селе Кахиб Шамильского района.

«То, что туристы начинают использовать исторический памятник не как музейную ценность, а как аттракцион — это проблема. В Кахибе они начинают прыгать на этих площадках, и камни сухой кладки начинают выдавливаться», — рассказал начальник отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения Абдулмажид Абашилов в эфире одной из передач дагестанского телевидения.

Туристов больше, чем объектов

В региональном митнуризме ФАН сообщили, что с начала года Дагестан посетили уже почти 250 тысяч туристов. Около 100 тысяч человек приехали в республику на майские праздники, что стало рекордом.

«Согласно экспертной оценке, туристический поток в 2020 году составил 840 тысяч человек. По оценкам туристического сообщества, в период с 1 по 11 мая 2021 года республику посетило рекордное количество туристов — 93,7 тысячи. Общий туристский поток с января по июнь составил 248 тысяч человек», — отметили в ведомстве.

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Там рассказали, что наибольшим спросом у гостей региона пользуются крепость в Дербенте, средневековое поселение Кала-Корейш в Дахадаевском районе, те же села Гамсутль и Кахиб. При этом в минтуризме прогнозируют рост турпотока и к другим историческим памятникам.

«В настоящее время высоким спросом у туристов пользуются цитадель «Нарын-Кала» в Дербенте, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и городские памятники в целом, а также села Гамсутль и Гуниб Гунибского района, село Кубачи и поселение Кала-Корейш в Дахадаевском районе, исторические поселения Кахиб и Гоор в Шамильском районе. Большим туристическим потенциалом обладают и другие районы, где есть немало памятников традиционной горской архитектуры», — заявили в министерстве.

В Дагнаследии ФАН сообщили, что в республике насчитывается почти 8,5 тысячи объектов культурного наследия. Причем в скором времени их число может превысить 10 тысяч. Из уже признанных объектов почти две тысячи являются объектами федерального значения. Почти все они представляют собой памятники археологии.

«Количество объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране, расположенных на территории Республики Дагестан, составляет 8494. Еще 2434 объекта входят в перечень выявленных объектов культурного наследия, которые войдут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации после проведения историко-культурной экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Надежда на госпрограммы, ограничения и совесть

В минкультуры Дагестана отметили, что состояние дербентской крепости пока не вызывает опасений. Растущий туристический поток не оказывает существенного влияния на исторические памятники в древнем городе.

«В составе подведомственного минкультуры Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника находится ряд объектов культурного наследия федерального значения, которые имеют повышенный спрос у туристов. Посещение туристов не оказывает значительного влияния на состояние данных памятников», — заявили ФАН в министерстве.

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В то же время там не отрицают, что объекты культурного наследия в Дербенте требуют к себе особого внимания. По данным регионального минкультуры, со стороны государства такое внимание оказывается. В частности, эти памятники включены в программы по ремонту и реставрации федерального министерства культуры.

В дагнаследии признают, что исторические и культурные объекты разрушаются и под воздействием природных факторов. В любом случае за их сохранностью обязан следить собственник.

«Объекты, не имеющие собственника и не находящиеся в пользовании, быстро приходят в ветхое состояние под воздействием природно-климатических факторов и антропогенного воздействия. Агентство по охране культурного наследия Дагестана занимается охраной, сохранением объектов культурного наследия, вопросами правового регулирования, контрольно-надзорной деятельностью. Их содержание ложится бременем на собственника либо на иного правообладателя объекта. Очень важно, чтобы объектом культурного наследия пользовались, и в нем была жизнь», — констатируют в агентстве.

Со своей стороны в дагнаследии предлагают свой вариант решение проблемы негативного воздействия туристов на памятники истории — ограничить количество людей, одновременно находящихся в объекте. Помимо этого республиканские власти готовят программу, направленную на сохранение архитектурных памятников.

«В отдельных случаях возможны ограничения числа лиц, одновременно пребывающих на объекте культурного наследия, что является мировой практикой. Большое количество объектов находится в неудовлетворительном состоянии, требуется их реставрация, в том числе для обеспечения безопасности туристов. В Дагестане разрабатывается комплексная программа, предусматривающая развитие туризма, и включающая сохранение и использование памятников — реставрацию, обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями», — отметили в ведомстве.

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В минтуризме считают, что многое зависит от самого туриста. Человек не должен рассматривать исторический памятник в качестве аттракциона, а регулярная реставрация таких объектов не является выходом из ситуации.

«Большое количество объектов находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта и реставрации. Однако если не организовать грамотное посещение их туристами, они довольно скоро рискуют вновь прийти в неудовлетворительное состояние даже после ремонтно-реставрационных работ. Турист должен быть подготовлен к посещению объекта культурного наследия и вести себя в нем как в музее, а не как на аттракционе», — считают в министерстве.

С наступлением лета турпоток в Дагестан будет только расти. Согласно тенденции, обозначенной региональным минтуризма, до конца 2021 года республику может посетить не менее миллиона гостей. Как это отразится на местных памятниках культуры и истории, покажет время.