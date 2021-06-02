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02 июня 16:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
Происшествия
Проверка по стрельбе в Москве может обернуться уголовным делом
15:54
Политика
Объявлено время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме
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Кировчанка "подарила" мошенникам 700 тыс. рублей

Происшествия
Кировчанка "подарила" мошенникам 700 тыс. рублей
freepik.com  /  Designed by Freepik

Киров, 2 июня. Жительнице Кирова позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, стал уговаривать ее перевести свои сбережения на безопасный счет.

Со счета 20-летней девушки бесследно исчезли 700 тыс. рублей. Мошенники уговорили кировчанку перевести денежные средства на 18 различных номеров мобильной связи под предлогом обеспечения безопасности финансов жертвы, сообщает "Свойкировский.рф".

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что со счета петербургской компании злоумышленники перевели 219 тыс. рублей.

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Все новости / Происшествия / Кировчанка "подарила" мошенникам 700 тыс. рублей
мошенники киров обман
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