Кировчанка "подарила" мошенникам 700 тыс. рублей

Киров, 2 июня. Жительнице Кирова позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, стал уговаривать ее перевести свои сбережения на безопасный счет.

Со счета 20-летней девушки бесследно исчезли 700 тыс. рублей. Мошенники уговорили кировчанку перевести денежные средства на 18 различных номеров мобильной связи под предлогом обеспечения безопасности финансов жертвы, сообщает "Свойкировский.рф".

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что со счета петербургской компании злоумышленники перевели 219 тыс. рублей.