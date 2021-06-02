Сокращение экспорта нефти в дальнее зарубежье зафиксировано в России

Москва, 2 июня. Снижение объемов поставок составило 15,7%, экспорт в ближнее зарубежье вырос на 60,7%.

По итогам первых пяти месяцев текущего года экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья снизился на 15,7% и составил 85,36 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК. «Роснефть» экспортировала 36,67 млн тонн, «Сургутнефтегаз» — 10,32 млн, «Лукойл» — 6,99 млн, «Татнефть» — 3,13 млн, «Газпром нефть» — 2,79 млн.

Отмечается, что экспорт в ближнее зарубежье (в Белоруссию) вырос на 60,7%. Совокупный объем добычи нефти и газового конденсата с января по май 2021 года снизился на 6,3%, до 212,22 млн тонн. Добыча газа достигла 325,25 млрд куб. м, увеличившись на 11%.

Россия нарастила экспорт СПГ в кризисный 2020 год. Среди европейских стран лидерами по закупкам СПГ из РФ стали Франция, Испания, Нидерланды и Великобритания.