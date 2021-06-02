Российские лагеря в этом году примут детей из-за рубежа

Москва, 2 июня. Международные смены организуют в детских лагерях России в текущем году, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Российские лагеря в 2021 году примут ребят из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Отдельный образовательный модуль по изучению русского языка предусмотрен по поручению президента РФ Владимира Путина.

Совместно с министрами указанных стран разработан план продвижения русского языка в этих государствах, рассказал Кравцов в ходе совещания российского лидера с членами правительства. Путин выступил в поддержку расширения программы детского туристического кешбэка.