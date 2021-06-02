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02 июня 16:14
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новостей
16:13
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
Происшествия
Проверка по стрельбе в Москве может обернуться уголовным делом
15:54
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Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»

Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
needpix.com  / 

Депутат Госдумы Евгений Федоров и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказали ФАН жуткие подробности, связанные с применением газа «Циклон Б» в концлагерях нацистской Германии. Именно этот газ в ближайшее время пустят в газовую камеру двум заключенным, приговоренным к смерти в американском штате Аризона.

На днях британская газета The Guardian сообщила, что в государственной тюрьме Florence, расположенной на юго-западе США, приговоренных к смертной казни собираются лишать жизни с помощью ядовитого газа «Циклон Б». Департамент исправительных учреждений Аризоны отчитался о закупке ингредиентов для его производства. Газовая камера, построенная в 1949 году и не использовавшаяся 22 года, по словам ведомства, уже расконсервирована и успешно прошла тест на работоспособность.

В октябре Аризона потратила 1,5 млн долларов на партию пентобарбитала для смертельной инъекции. Однако последний казненный в Аризоне с помощью инъекции умирал от удушья около двух часов. Последний же казненный в газовой камере, по свидетельству очевидцев, мучился 18 минут. В итоге смертникам Аризоны (в настоящее время казни ожидают 115 человек) на принципах демократии будет предоставлен выбор: инъекция или газ.

В ближайшее время в Аризоне будут казнены двое приговоренных — 65-летний Фрэнк Этвуд, приговоренный к смертной казни за убийство похищенной им восьмилетней Вики Линн Хоскинсон в 1984 году, и 65-летний Кларенс Диксон, осужденный за убийство студентки колледжа Дины Боудойн в 1978 году.

Евгений Федоров: На Нюрнбергском процессе скрыли — Гитлер черпал вдохновение в США
ТАСС  / Brennan Linsley

Российский политик, депутат Госдумы, действительный государственный советник РФ Евгений Федоров сообщил ФАН, что в целом идеология США мало чем отличается от идеологии гитлеровцев.

«В США разрешена смертная казнь, причем способы умерщвления — «на выбор». То, что они используют нацистские разработки, прошедшие «проверку» в газовых камерах Освенцима, закономерно. Ведь США — не наследники гитлеровской Германии, а ее предтечи», — сказал депутат.

Федоров заметил, что сама идеология национального превосходства была «отработана» еще основателями Соединенных Штатов. Они убили почти все коренное население Северной Америки и завезли рабов из Африки. Поселения коренных американцев уничтожались полностью: в карательных экспедициях вырезали женщин и детей, раздавали одеяла, зараженные оспой, расстреливали стада бизонов и обрекали индейские племена на мучительную смерть от голода. Остатки коренного населения были согнаны в резервации.

«На континенте проживало 40 миллионов коренных жителей. После тотального геноцида, устроенного в отношении индейцев переселенцами из Европы, их осталось всего 200 тысяч человек — потомков местного населения», — уточнил Федоров.

Парламентарий напомнил, что еще в 1960-е годы в США действовали законы Рузвельта, согласно которым мальчиков коренных народов Америки подвергали кастрации. В Канаде это делали вплоть до 1970-х годов. Все это происходило согласно официальному законодательству.

«Что это, если не нацизм и фашизм?» — задал риторический вопрос собеседник ФАН.

Евгений Федоров: На Нюрнбергском процессе скрыли — Гитлер черпал вдохновение в США
Федеральный архив Германии  / 

Гитлер просто формализовал идеи американцев: он учился у отцов-основателей США, которыми сегодня гордятся в Штатах, добавил Федоров.

«Поскольку США успели вступить в войну с гитлеровской Германией и, как формальные победители, участвовали в организации и проведении Нюрнбергского процесса, они сделали все, чтобы мировому сообществу не предстала вся неприглядная правда: все вдохновение изверги Третьего рейха черпали в США и в Великобритании. Идеология американцев и англичан должна была стать запрещенной вместе с фашизмом в 1945–1949 годах!» — добавил депутат.

По его мнению, зная историю, не следует удивляться, что сегодня законодатели Аризоны убивают людей именно газом «Циклон Б», зарекомендовавшим себя в концлагерях гитлеровской Германии. Сегодня человечество вновь столкнулось с проблемами, близкими по своей сути к международным событиям в канун 1939 года — политическим кризисом, который привел ко Второй мировой войне, добавил парламентарий.

В свою очередь, врач Елена Соломатина рассказала ФАН, насколько мучительно для человека отравление газом «Циклон Б».

«Газ «Циклон Б», использовавшийся фашистами для массовых убийств в концлагерях, представляет собой адсорбент, насыщенный синильной кислотой. Это пестицид на основе цианида. Насыщенные пары синильной кислоты вызывают мгновенную интоксикацию. Если пораженному ядом сразу же не оказывается квалифицированная медицинская помощь, через несколько минут наступает смерть», — пояснила биохимик.

Евгений Федоров: На Нюрнбергском процессе скрыли — Гитлер черпал вдохновение в США
ТАСС  / Fotostand / Dostmann

Соломатина уточнила, что при отравлении цианидами гемоглобин в организме становится неактивным, он не переносит кислород, и как следствие — наступает удушье. Она добавила, что время до наступления смерти зависит от концентрации отравляющего вещества и здоровья жертвы. Человек, организм которого ослаблен хроническими заболеваниями, умрет через несколько секунд, его сердце сдастся сразу — наступит спазм. Здоровый же человек при казни ядовитым газом может мучиться несколько минут.

«Первыми от нехватки кислорода поражаются мозг и нервная система. Вероятен отказ зрения, затем остальных органов. Это выражается в замутнении сознания, полном бессилии. Возникает боль в сердце — это сердечная недостаточность. Невозможно пошевелиться. Слизистые становятся алыми — тканям не хватает кислорода. Человек еще что-то слышит и может думать, но говорить не способен. Его мгновенно покрывает липкий холодный пот. Затем — полная потеря сознания. Отекают легкие. Жертве не хватает воздуха, инстинктивно она пытается больше дышать, но это плохо получается. Вдохи частые и слабые. Пульс учащается, сердце бьется аритмично. Мышцы непроизвольно сокращаются. Возможны судороги. Затем наступает полный паралич организма и смерть», — описала жуткую картину эксперт.

Елена Соломатина напомнила, что отравление цианидами часто изображают в фильмах про шпионов, например в советском сериале «Семнадцать мгновений весны». Если яд попадает в организм человека в концентрированном жидком виде, то смерть наступает мгновенно. Если в виде газа, до остановки сердца проходит какое-то время. Например, Степан Бандера, которому в 1959 году выстрелили в лицо аэрозолем синильной кислоты, до наступления инфаркта сумел позвать на помощь.

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сша смертная казнь циклон б тюрьма флоренс
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