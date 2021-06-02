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02 июня 16:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
Происшествия
Проверка по стрельбе в Москве может обернуться уголовным делом
15:54
Политика
Объявлено время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме
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Историк Рогулев назвал вероятные темы переговоров Путина и Байдена в Женеве

Политика
Историк Рогулев назвал вероятные темы переговоров Путина и Байдена в Женеве
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве обсудят новые договоры, вопросы вооружения, а также ситуацию в Афганистане и Иране.

Лидеры РФ и Соединенных Штатов, вероятнее всего, не станут выносить на обсуждение обстановку на Украине и в Сирии, считает директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

По его словам, приоритетным вопросом останется ситуация в Афганистане и заключение новых соглашений об оружии, передает «Общественная служба новостей».

«Будут обсуждаться вопросы, больше интересующие Штаты. Если говорить о Ближнем Востоке, то это, конечно, Афганистан. Потому что США, откровенно говоря, все проиграли там», — подчеркнул Рогулев.

Историк также причислил к возможным темам встречи глав государств Иран, поскольку Байден, по мнению Рогулева, хотел бы вернуться к соглашениям, в заключении которых лично принимал участие.

Ранее стало известно, что формат переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве еще не согласован. Об этом сообщили в МИД РФ.

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте борьбу с коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Кремля, передает RT.

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Все новости / Политика / Историк Рогулев назвал вероятные темы переговоров Путина и Байдена в Женеве
путин байден рогулев
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