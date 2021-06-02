Историк Рогулев назвал вероятные темы переговоров Путина и Байдена в Женеве

Москва, 2 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве обсудят новые договоры, вопросы вооружения, а также ситуацию в Афганистане и Иране.

Лидеры РФ и Соединенных Штатов, вероятнее всего, не станут выносить на обсуждение обстановку на Украине и в Сирии, считает директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

По его словам, приоритетным вопросом останется ситуация в Афганистане и заключение новых соглашений об оружии, передает «Общественная служба новостей».

«Будут обсуждаться вопросы, больше интересующие Штаты. Если говорить о Ближнем Востоке, то это, конечно, Афганистан. Потому что США, откровенно говоря, все проиграли там», — подчеркнул Рогулев.

Историк также причислил к возможным темам встречи глав государств Иран, поскольку Байден, по мнению Рогулева, хотел бы вернуться к соглашениям, в заключении которых лично принимал участие.

Ранее стало известно, что формат переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве еще не согласован. Об этом сообщили в МИД РФ.

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте борьбу с коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Кремля, передает RT.