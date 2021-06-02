Российские мегаполисы к 2035 году откажутся от мусорных полигонов

Санкт-Петербург, 2 июня. Города-миллионники в России откажутся от захоронения отходов на полигонах. Это произойдет к 2035 году, заявили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Хартию создания и внедрения в РФ новой системы управления твердыми отходами подписали РЭО, компания «РТ-Инвест» и ассоциация «Деловая Россия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ подразумевает готовность участников принять меры для создания системы. Таким образом, от мусорных полигонов к 2035 году откажутся мегаполисы и курортные кластеры.

ПМЭФ является главным экономическим событием в РФ и мире с начала борьбы против COVID-19. Мероприятия в рамках форума пройдут со 2 по 5 июня.