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02 июня 16:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
Происшествия
Проверка по стрельбе в Москве может обернуться уголовным делом
15:54
Политика
Объявлено время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме
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Российские мегаполисы к 2035 году откажутся от мусорных полигонов

Общество
Российские мегаполисы к 2035 году откажутся от мусорных полигонов
wikipedia.org  /  Стоялов Максим Викторович / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 2 июня. Города-миллионники в России откажутся от захоронения отходов на полигонах. Это произойдет к 2035 году, заявили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Хартию создания и внедрения в РФ новой системы управления твердыми отходами подписали РЭО, компания «РТ-Инвест» и ассоциация «Деловая Россия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ подразумевает готовность участников принять меры для создания системы. Таким образом, от мусорных полигонов к 2035 году откажутся мегаполисы и курортные кластеры.

ПМЭФ является главным экономическим событием в РФ и мире с начала борьбы против COVID-19. Мероприятия в рамках форума пройдут со 2 по 5 июня.

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мусор полигоны рэо мегаполисы
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