Путин дал совет по развитию туризма на Дальнем Востоке

Москва, 2 июня. Правительству России необходимо четко следовать плану и развитие туризма на Дальнем Востоке сможет выйти на новый уровень, заявил глава государства Владимир Путин.

Рекомендацией политик поделился во время совещания с Правительством РФ. По его словам, в модернизацию туризма, в частности на Камчатке, необходимо вкладываться с умом, то есть постепенно и аккуратно.

В ходе встречи Путин указал на первоочередные проблемы Дальнего Востока. К ним относится инфраструктура региона, которая требует финансовых вложений.

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с восьмью странами. Также планируется увеличить туристический поток за счет роста числа рейсов по уже открытым направлениям.