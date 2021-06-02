Без российского газа ГТС Украины в Европе никому не будет нужна

Без транзита российского газа украинская газотранспортная система станет нерентабельна, она будет никому не нужна. Об этом в комментарии ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Забронировать мощности

Компания «Оператор ГТС Украины» предложила забронировать мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины на 15 лет на аукционе, который запланирован на 5 июля. Об этом рассказал глава компании Сергей Макогон.

Федеральное агентство новостей /

«Транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на последующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля. Приглашаем к участию», — отметил он.

Украинская власть торопится

Как отметил Владимир Соловейчик, без транзита российского газа украинская газотранспортная система станет нерентабельна. Говоря простым языком — она будет никому не нужна: ни РФ, ни странам Евросоюза, ни самой Украине. Отсюда и проистекают судорожные попытки киевских начальников сохранить существующее положение вещей, которое окажется под угрозой в случае достройки и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря.

«Украинская власть торопится, ей надо за чужой счет минимизировать возможные потери, отсюда и планы по бронированию мощностей украинской ГТС на 15 лет вперед. Фактически речь идет о кабальном соглашении: оплата ведь будет вне зависимости от того, пригодятся эти мощности для газового транзита с территории РФ или нет», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, если у европейских политиков и управленцев осталась хоть капля здравого экономического смысла, они на эту авантюру не пойдут. Если же перевесят политические соображения русофобского толка, тогда налогоплательщикам европейских стран, в первую очередь Германии и Франции, придется своими деньгами платить за авантюрную и непредсказуемую политику Украины.

«Что до России, то нам не стоит поддаваться на разного рода украинские инициативы, призванные сковать внешнеторговые и внешнеполитические интересы РФ и привязать их к украинским, а спокойно достраивать газопровод «Северный поток — 2» и вводить его затем в эксплуатацию», — резюмировал Владимир Соловейчик.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».