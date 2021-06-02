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02 июня 16:15
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новостей
16:13
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
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15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
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Без российского газа ГТС Украины в Европе никому не будет нужна

Экономика
Без российского газа ГТС Украины в Европе никому не будет нужна
Федеральное агентство новостей  / 

Без транзита российского газа украинская газотранспортная система станет нерентабельна, она будет никому не нужна. Об этом в комментарии ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Забронировать мощности

Компания «Оператор ГТС Украины» предложила забронировать мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины на 15 лет на аукционе, который запланирован на 5 июля. Об этом рассказал глава компании Сергей Макогон.

Без российского газа ГТС Украины в Европе никому не будет нужна
Федеральное агентство новостей  / 

«Транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на последующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля. Приглашаем к участию», — отметил он.

Украинская власть торопится

Как отметил Владимир Соловейчик, без транзита российского газа украинская газотранспортная система станет нерентабельна. Говоря простым языком — она будет никому не нужна: ни РФ, ни странам Евросоюза, ни самой Украине. Отсюда и проистекают судорожные попытки киевских начальников сохранить существующее положение вещей, которое окажется под угрозой в случае достройки и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря.

«Украинская власть торопится, ей надо за чужой счет минимизировать возможные потери, отсюда и планы по бронированию мощностей украинской ГТС на 15 лет вперед. Фактически речь идет о кабальном соглашении: оплата ведь будет вне зависимости от того, пригодятся эти мощности для газового транзита с территории РФ или нет», — пояснил Владимир Соловейчик.

Без российского газа ГТС Украины в Европе никому не будет нужна
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По его словам, если у европейских политиков и управленцев осталась хоть капля здравого экономического смысла, они на эту авантюру не пойдут. Если же перевесят политические соображения русофобского толка, тогда налогоплательщикам европейских стран, в первую очередь Германии и Франции, придется своими деньгами платить за авантюрную и непредсказуемую политику Украины.

«Что до России, то нам не стоит поддаваться на разного рода украинские инициативы, призванные сковать внешнеторговые и внешнеполитические интересы РФ и привязать их к украинским, а спокойно достраивать газопровод «Северный поток — 2» и вводить его затем в эксплуатацию», — резюмировал Владимир Соловейчик.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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Все новости / Экономика / Без российского газа ГТС Украины в Европе никому не будет нужна
россия украина газ
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