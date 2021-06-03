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03 июня 07:27
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новостей
07:24
Шоу-бизнес
Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram
07:21
Общество
Росстат сообщил о снижении числа разводов в России
07:20
Общество
Ефимов назвал избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
07:16
Общество
Гидрометцентр России сообщил о 21 градусе тепла в Москве 3 июня
07:15
Общество
Семь стран приобрели права на ремейки «Холопа»
07:10
Происшествия
Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек
07:10
Происшествия
Житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав
07:06
Общество
Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы
07:05
Происшествия
Япония изъяла с российской шхуны «Амур» документы для выхода в море
07:03
Общество
Количество авиарейсов из аэропорта Елизово в Москву увеличится
07:00
Общество
Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
06:45
Общество
Французский писатель впервые завоевал Букеровскую премию
06:42
Общество
Более 15 кинопроектов одновременно снимают в Краснодарском крае
06:42
Общество
Выпускники Камчатки приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку
06:42
Происшествия
Легковой автомобиль слетел с трассы и перевернулся в Магаданской области
06:31
Экономика
Россия попала в топ-15 стран Европы по привлекательности инвестиций
06:30
Спорт
«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов
06:28
Происшествия
Жителя Екатеринбурга арестовали за организацию нарколаборатории
06:24
Общество
Директор турклуба Новосибирска получил штраф за полеты без лицензии
06:11
Происшествия
Житель Московской области предстанет перед судом после избиения полицейских
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Психолог Абравитова оценила идею эксперимента в Германии с базовым доходом

Общество
Психолог Абравитова оценила идею эксперимента в Германии с базовым доходом
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Люди, которые всю жизнь сами всего добивались, ни во что не верят и не склонны реализовывать свое творческое начало. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что в Германии начался эксперимент по предоставлению некоторым гражданам базового дохода. В рамках данного опыта на протяжении трех лет 122 добровольца в возрасте от 21 до 40 лет будут ежемесячно получать выплаты в размере 1200 евро. Исследователи хотят выяснить, какое влияние такие выплаты окажут на местных жителей.

«Действительно, люди принимают те или иные решения в зависимости от того, уверены они в завтрашнем дне с материальной точки зрения или нет. Если ты знаешь, что у тебя будет что поесть, чем оплатить жилье, тогда можешь начать реализовывать, скажем так, свои мечты, отпустить на волю свой креатив», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова отметила, что жители Германии с умом подходят к тратам.

«В Германии люди в основном мыслят очень рационально. Там человеку трудно выйти за рамки, намеченные чуть ли не с детства. Когда же границы расширяются, то появляется возможность проявить себя», — пояснила собеседница Федерального агентства новостей.

Психолог Абравитова оценила идею эксперимента в Германии с базовым доходом
pixabay.com  / Pexels

В завершение она добавила, что возраст участников эксперимента выбран неслучайно.

«В 40 лет люди уже прошли определенные этапы, [они] знают, как жестока жизнь. Интересно посмотреть, раскрепостятся они или нет. Дело в том, что человеческая натура всегда находится под гнетом опыта. По своей практике могу сказать, что из моих клиентов те, кто жил в достатке, в районе 35 лет стараются реализовать свое творческое начало. Те же, кто пробивался в жизни, ни во что не верят. Если у них и появляются свободные деньги, они будут их копить на всякий случай», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова рассказала, почему Санкт-Петербург возглавил антирейтинг мест для туристического отдыха. По ее словам, из-за воздействия ряда факторов жители Северной столицы могут быть склонны к проявлениям неуправляемой агрессии. Этим эксперт объяснила тот факт, что город занял первое место в стране по числу правонарушений.

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германия психолог абравитова
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