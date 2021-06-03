Психолог Абравитова оценила идею эксперимента в Германии с базовым доходом

Люди, которые всю жизнь сами всего добивались, ни во что не верят и не склонны реализовывать свое творческое начало. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что в Германии начался эксперимент по предоставлению некоторым гражданам базового дохода. В рамках данного опыта на протяжении трех лет 122 добровольца в возрасте от 21 до 40 лет будут ежемесячно получать выплаты в размере 1200 евро. Исследователи хотят выяснить, какое влияние такие выплаты окажут на местных жителей.

«Действительно, люди принимают те или иные решения в зависимости от того, уверены они в завтрашнем дне с материальной точки зрения или нет. Если ты знаешь, что у тебя будет что поесть, чем оплатить жилье, тогда можешь начать реализовывать, скажем так, свои мечты, отпустить на волю свой креатив», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова отметила, что жители Германии с умом подходят к тратам.

«В Германии люди в основном мыслят очень рационально. Там человеку трудно выйти за рамки, намеченные чуть ли не с детства. Когда же границы расширяются, то появляется возможность проявить себя», — пояснила собеседница Федерального агентства новостей.

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В завершение она добавила, что возраст участников эксперимента выбран неслучайно.

«В 40 лет люди уже прошли определенные этапы, [они] знают, как жестока жизнь. Интересно посмотреть, раскрепостятся они или нет. Дело в том, что человеческая натура всегда находится под гнетом опыта. По своей практике могу сказать, что из моих клиентов те, кто жил в достатке, в районе 35 лет стараются реализовать свое творческое начало. Те же, кто пробивался в жизни, ни во что не верят. Если у них и появляются свободные деньги, они будут их копить на всякий случай», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова рассказала, почему Санкт-Петербург возглавил антирейтинг мест для туристического отдыха. По ее словам, из-за воздействия ряда факторов жители Северной столицы могут быть склонны к проявлениям неуправляемой агрессии. Этим эксперт объяснила тот факт, что город занял первое место в стране по числу правонарушений.