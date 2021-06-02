Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса

Санкт-Петербург, 2 июня. Существующие на сегодняшний день вакцины от коронавируса относятся к первому поколению, скоро начнут создаваться новые, более совершенные, считает эпидемиолог Алексей Яковлев.

Вакцинация на сегодняшний день является самым надежным средством борьбы с коронавирусом, но чтобы она была по-настоящему эффективной, пройти ее должно как можно больше людей, отметил эксперт.

«Еще раз напомню, что сейчас это вакцины первого поколения. Я уверен, что будут создаваться еще более совершенные вакцины, которые смогут нас защитить», — сказал заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Продолжая тему иммунизации, Яковлев подчеркнул, что прививка важна не только для пожилых. От COVID-19 стали чаще страдать люди 35–40 лет, констатировал инфекционист. Среди этой категории граждан возрастает количество госпитализаций и случаев тяжелого течения болезни, и это только подтверждает необходимость вакцинации более молодого поколения.

В ходе эфира эпидемиолог также поделился мнением о дальнейшей судьбе коронавируса. По его словам, с наибольшей вероятностью тот станет сезонным.

«Сможет ли этот вирус стать для нас таким же обычным, как другие коронавирусы, которые циркулировали в нашей популяции до пандемии, сейчас вряд ли кто-то ответит», — добавил Яковлев.

Мнения о том, что COVID-19 в будущем станет сезонным заболеванием, придерживаются многие эксперты. Один из них — директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Михаил Щелканов. В мае он высказал схожее с Яковлевым предположение, а также оценил вероятность появления устойчивых к вакцинам штаммов.