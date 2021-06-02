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Ливия
Визит премьера в Париж и контрабанда в порту Мисураты — что произошло в Ливии 1 июня
14:46
Общество
Госдума поддержала решение узаконить дистанционное участие в заседаниях суда
14:45
Происшествия
Казанскому стрелку проведут психолого-психиатрическую экспертизу
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
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Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса

Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 2 июня. Существующие на сегодняшний день вакцины от коронавируса относятся к первому поколению, скоро начнут создаваться новые, более совершенные, считает эпидемиолог Алексей Яковлев.

Вакцинация на сегодняшний день является самым надежным средством борьбы с коронавирусом, но чтобы она была по-настоящему эффективной, пройти ее должно как можно больше людей, отметил эксперт.

«Еще раз напомню, что сейчас это вакцины первого поколения. Я уверен, что будут создаваться еще более совершенные вакцины, которые смогут нас защитить», — сказал заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Продолжая тему иммунизации, Яковлев подчеркнул, что прививка важна не только для пожилых. От COVID-19 стали чаще страдать люди 35–40 лет, констатировал инфекционист. Среди этой категории граждан возрастает количество госпитализаций и случаев тяжелого течения болезни, и это только подтверждает необходимость вакцинации более молодого поколения.

В ходе эфира эпидемиолог также поделился мнением о дальнейшей судьбе коронавируса. По его словам, с наибольшей вероятностью тот станет сезонным.

«Сможет ли этот вирус стать для нас таким же обычным, как другие коронавирусы, которые циркулировали в нашей популяции до пандемии, сейчас вряд ли кто-то ответит», — добавил Яковлев.

Мнения о том, что COVID-19 в будущем станет сезонным заболеванием, придерживаются многие эксперты. Один из них — директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Михаил Щелканов. В мае он высказал схожее с Яковлевым предположение, а также оценил вероятность появления устойчивых к вакцинам штаммов.

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яковлев вакцинация вакцины
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