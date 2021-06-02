Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»

Казань, 2 июня. Молодого жителя Татарстана, обвиняемого в массовом убийстве, хочет увидеть его отец. Родственник Ильназа Галявиева констатировал, что не может отказаться от сына, сообщают СМИ.

Горожанин рассказал, что недавно удалось передать фигуранту одежду. Все это время юноша был одет также, как и в день задержания. Отец стрелка подчеркнул, что семья не съезжала от Галявиева. Обвиняемый мог временно находиться в квартире из-за ремонта.

Мужчина подчеркнул, что при личной встрече хочет взглянуть в глаза сына и «капитально его поругать», сказать пару «ласковых слов».

Трагедия произошла в одной из школ Казани 11 мая. Следователи считают, что Ильназ Галявиев взял из дома купленный дробовик, пришел в образовательное учреждение и застрелил семерых подростков и двух учителей, сообщал ФАН.