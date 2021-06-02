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новостей
14:46
Ливия
Визит премьера в Париж и контрабанда в порту Мисураты — что произошло в Ливии 1 июня
14:46
Общество
Госдума поддержала решение узаконить дистанционное участие в заседаниях суда
14:45
Происшествия
Казанскому стрелку проведут психолого-психиатрическую экспертизу
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
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Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»

Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
Global Look Press  /  vk.com / region_kazan116

Казань, 2 июня. Молодого жителя Татарстана, обвиняемого в массовом убийстве, хочет увидеть его отец. Родственник Ильназа Галявиева констатировал, что не может отказаться от сына, сообщают СМИ.

Горожанин рассказал, что недавно удалось передать фигуранту одежду. Все это время юноша был одет также, как и в день задержания. Отец стрелка подчеркнул, что семья не съезжала от Галявиева. Обвиняемый мог временно находиться в квартире из-за ремонта.

Мужчина подчеркнул, что при личной встрече хочет взглянуть в глаза сына и «капитально его поругать», сказать пару «ласковых слов».

Трагедия произошла в одной из школ Казани 11 мая. Следователи считают, что Ильназ Галявиев взял из дома купленный дробовик, пришел в образовательное учреждение и застрелил семерых подростков и двух учителей, сообщал ФАН.

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дети стрельба школа
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