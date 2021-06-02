Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля

Москва, 2 июня. Финансовые системы будут все больше полагаться на цифровые валюты, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Значение цифровых валют для экономики будет увеличиваться по мере перехода экономики в онлайн-режим. Такую точку зрения высказала глава Центрального банка России в беседе с изданием CNBC.

«Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики», — сказала она.

Глава регулятора видит потребность рынка в быстрых и дешевых переводах средств. Она уверена, что цифровые валюты центральных банков станут средством, которое удовлетворит этот спрос. В Банке России перечисляли преимущества будущего средства платежа. Для доступа к средствам гражданам РФ будет достаточно иметь смартфон с приложением ЦБ.