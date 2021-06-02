Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Шоумен и многолетний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представит свой новый проект под названием «Зоя» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Скандально известный рок-музыкант занялся раскруткой проекта с женским вокалом. Как сообщили в пресс-службе аудиосервиса «СберЗвук», гости ПМЭФ смогут оценить вокалистку «Зоя».

«Молодая и обворожительная солистка <…> выступит перед публикой с презентацией своего первого альбома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первый альбом нового проекта Шнурова получил название «Это жизнь». Дебютная пластинка «Зои» включает 14 треков. Отмечается, что у творчества проекта есть возрастное ограничение 30+.

Сергей Шнуров отказался от петербургской прописки и официально стал москвичом. Музыкант, являющийся также главным продюсером телеканала RTVi, ведет активную деятельность в столице.