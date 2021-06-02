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Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
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02 июня 14:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:46
Ливия
Визит премьера в Париж и контрабанда в порту Мисураты — что произошло в Ливии 1 июня
14:46
Общество
Госдума поддержала решение узаконить дистанционное участие в заседаниях суда
14:45
Происшествия
Казанскому стрелку проведут психолого-психиатрическую экспертизу
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
Все новости

Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ

Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Санкт-Петербург, 2 июня. Шоумен и многолетний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представит свой новый проект под названием «Зоя» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Скандально известный рок-музыкант занялся раскруткой проекта с женским вокалом. Как сообщили в пресс-службе аудиосервиса «СберЗвук», гости ПМЭФ смогут оценить вокалистку «Зоя».

«Молодая и обворожительная солистка <…> выступит перед публикой с презентацией своего первого альбома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первый альбом нового проекта Шнурова получил название «Это жизнь». Дебютная пластинка «Зои» включает 14 треков. Отмечается, что у творчества проекта есть возрастное ограничение 30+.

Сергей Шнуров отказался от петербургской прописки и официально стал москвичом. Музыкант, являющийся также главным продюсером телеканала RTVi, ведет активную деятельность в столице.

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Все новости / Шоу-бизнес / Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
шнуров пмэф музыкант
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