Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип

Москва, 2 июня. Российский музыкант Тимур Юнусов (Тимати) выпустил клип «Падаем вместе», который считает постскриптумом к реалити-шоу «Холостяк».

Песня «Падаем вместе» посвящается участнице шоу Алисе Грабовой. В финале Тимур Юнусов предпочел ей другую девушку — Екатерину Сафарову. В начале ролика ведущий «Холостяка» предлагает Тимати выбрать нужную девушку в финале, но музыкант рвет конверт с ее именем.

«Ты же понимаешь, что мы не всегда делаем то, что хотим. Теперь за все это ты отвечаешь сам», — заявляет ведущий.

В клипе артист ходит по комнате, которая меняет свои очертания и размеры, что намекает на сюжет книги «Алиса в стране чудес». Именно эту книгу Тимур подарил Алисе Грабовой на свидании. В тексте песни есть намек на воссоединение артиста с девушкой.

Ранее Тимати рассказал о достоинствах победительницы шоу Екатерины Сафаровой. Музыкант считает, что она искренняя и разносторонняя девушка.