Американский перевод фильма «Брат-2» возмутил украинского депутата

Киев, 2 июня. Нардеп правящей партии Украины указал на скандал, угрожающий американской компании Netflix из-за российской киноленты.

Украинские патриоты радикально националистического толка после событий Евромайдана и госпереворота 2014 года на Украине получили возможность прорваться во власть. Нашлись такие и в ныне правящей президентской партии «Слуга народа». В данном контексте примечательно мнение депутата Верховной рады от этой партии Дмитрия Гурина, которое им было высказано 1 июня на своей странице в соцсети Facebook по поводу неожиданно обнаруженной им «зрады» со стороны американской компании Netflix.

Так, в материале сетевого издания EADaily было указано на бурю возмущения украинского нардепа по поводу американского перевода запрещенной к показу на территории Украины российской киноленты «Брат-2». Особый гнев политика вызвал эпизод встречи героя Виктора Сухорукова с представителями «украинской мафии», в адрес которых он говорит слово «бандеровец». Источник отметил, что американские переводчики не стали страдать политкорректностью и откровенно пренебрегли чувствами нынешних украинских радикальных патриотов, переведя этот сложный для понимания простых американцев термин как ukrainian nazi collaborator (украинский нацистский коллаборационист). Подобное предательство с американской стороны вызвало крайнее возмущение со стороны украинских парламентариев, о чем поведал нардеп, обещая устроить Netflix скандал по данному поводу.

«Скоро выясним, как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию. А пока можете зайти к ним на страницу и написать, что вы о них думаете», — резюмировал Гурин.

Ранее сообщалось о размещении фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» на платформе Netflix.