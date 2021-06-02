Защита россиянки Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание

Минск, 2 июня. Адвокат Александр Филанович сообщил о подготовке новой жалобы на задержание в Минске россиянки Софии Сапеги.

Арестованная россиянка в столице Белоруссии ранее заявила, что причастна к ведению аккаунта в Telegram, где публиковалась информация о сотрудниках правоохранительных органов. Софию Сапегу арестовали на два месяца. Сейчас она находится в изоляторе КГБ, сообщал ФАН.

Белорусские правоохранители задержали россиянку в Минске вместе с Романом Протасевичем, который является сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.