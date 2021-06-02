Ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19

Санкт-Петербург, 2 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев объяснил, почему коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, природного, а не искусственного происхождения.

«Существовало две гипотезы происхождения вируса — естественное и искусственное. Сейчас появилось два фактора, которые стали интерпретировать в пользу искусственного происхождения — это наличие четырех позитивных участков молекулы вируса и то, что болели работники в Ухане из лаборатории. Но это все-таки косвенные признаки», — пояснил эксперт.

Ученый уверен, что COVID-19 — это природная мутация. Химерами — искусственными возбудителями — занимались очень давно. Еще в 70-е годы начались широкомасштабные исследования по возможному использованию вирусов в качестве бактериального оружия.

«Разработки велись достаточно долго, что эти химеры, которые можно создавать, нежизнеспособны. Они очень быстро утрачивают свою возможность передаваться от человека к человеку. То, что мы видим сейчас, — это косвенно опровергает версию о том, что это химера», — добавил Алексей Яковлев.

Собеседник ФАН подчеркнул, что история человечества говорит о том, что только природные возбудители обладают таким свойством широко распространятся.

Ранее стало известно, что здоровье зубов может серьезно пострадать из-за вирусных и инфекционных заболеваний. Медики установили, какое влияние коронавирус оказывает на полость рта.