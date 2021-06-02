Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области

Саратов, 2 июня. В регионе выявили около 500 несанкционированных мест для купания. На данный момент поступила только одна сезонная заявка на работу официального пляжа.

«У хозяев пляжей еще есть достаточно времени, чтобы подать необходимые заявки. Никто не торопится, потому что нужно разобраться с новыми правилами оформления. По нелегальным местам для купания могу сказать, что на самом деле их в регионе, конечно, гораздо больше. Но никому не рекомендую там купаться, это может быть опасным для жизни», — рассказала корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Татьяна П.