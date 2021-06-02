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02 июня 14:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
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Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области

Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Саратов, 2 июня. В регионе выявили около 500 несанкционированных мест для купания. На данный момент поступила только одна сезонная заявка на работу официального пляжа. 

«У хозяев пляжей еще есть достаточно времени, чтобы подать необходимые заявки. Никто не торопится, потому что нужно разобраться с новыми правилами оформления. По нелегальным местам для купания могу сказать, что на самом деле их в регионе, конечно, гораздо больше. Но никому не рекомендую там купаться, это может быть опасным для жизни», — рассказала корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Татьяна П. 

Ранее тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Все новости / Общество / Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
саратовская область купание пляжи
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