Юрист Серуканов назвал Любовь Соболь «человеком-торпедой»

Москва, 2 июня. Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь является человеком, который может пригодиться только для провокаций, уверен юрист Виталий Серуканов.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел эфир, в рамках которого юрист Виталий Серуканов порассуждал о деятельности иноагентов в России. Так, во время эфира был задан вопрос о том, кто из команды Навального может заменить блогера.

«Я не назову такой личности, которая могла бы подхватить упавший флаг Навального. Если такие личности есть, то они профнепригодны», — отметил юрист.

В качестве примера он привел Любовь Соболь, персона которой, по мнению Серуканова, годится только для провокаций.

«Любовь Соболь — это человек-торпеда, человек-функция. Вот нужна провокация — Соболь понадобится, но для игры вдолгую это неподходящий человек», — считает Серуканов.

Юрист также уточнил, что Соболь отправила всех руководителей своей небольшой команды в Грузию и пользуется услугами грузинских банков. По словам Серуканова, в интересе Соболь к Грузии имеется подоплека — там действуют американские фонды, в частности NED1 (нежелательная организация в РФ), а Соболь с ними контактирует.

Ранее сообщалось, что Любовь Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве. Вероятно, она готова рисковать имиджем и репутацией ради выполнения поставленной задачи.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций