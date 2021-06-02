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02 июня 14:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
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Юрист Серуканов назвал Любовь Соболь «человеком-торпедой»

Политика
Юрист Серуканов назвал Любовь Соболь «человеком-торпедой»
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июня. Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь является человеком, который может пригодиться только для провокаций, уверен юрист Виталий Серуканов.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел эфир, в рамках которого юрист Виталий Серуканов порассуждал о деятельности иноагентов в России. Так, во время эфира был задан вопрос о том, кто из команды Навального может заменить блогера.

«Я не назову такой личности, которая могла бы подхватить упавший флаг Навального. Если такие личности есть, то они профнепригодны», — отметил юрист.

В качестве примера он привел Любовь Соболь, персона которой, по мнению Серуканова, годится только для провокаций.

«Любовь Соболь — это человек-торпеда, человек-функция. Вот нужна провокация — Соболь понадобится, но для игры вдолгую это неподходящий человек», — считает Серуканов.

Юрист также уточнил, что Соболь отправила всех руководителей своей небольшой команды в Грузию и пользуется услугами грузинских банков. По словам Серуканова, в интересе Соболь к Грузии имеется подоплека — там действуют американские фонды, в частности NED1 (нежелательная организация в РФ), а Соболь с ними контактирует.

Ранее сообщалось, что Любовь Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве. Вероятно, она готова рисковать имиджем и репутацией ради выполнения поставленной задачи.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

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эфир серуканов соболь
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