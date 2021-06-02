Путин и Дутерте обсудили вопрос поставки российских вакцин от COVID-19 на Филиппины

Москва, 2 июня. Глава российского государства Владимир Путин пообщался со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте.

Стороны обсудили вопрос поставок российских вакцин от коронавируса. О разговоре лидеров двух государств сообщили в Кремле. Путин и Дутерте обсуждали вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины», — следует из сообщения Кремля.

В марте на Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса. К тому же там диагностировали бразильский вариант SARS-CoV-2. Более высокая заразность штамма, найденного на Филиппинах, пока не доказана.