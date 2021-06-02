Мария Погребняк раскрыла правду об отношениях Ольги Бузовой и Давы

Москва, 2 июня. Блогер и жена футболиста Павла Погребняка Мария честно высказалась о любовной истории своей подруги Ольги Бузовой и ее экс-бойфренда Давида Манукяна, известного как Дава.

После расставания Бузовой и Манукяна ходили слухи, что их роман был пиаром. Некоторые утверждали, что никаких чувств ни у певицы, ни у блогера друг к другу не было.

Раскрыла всю правду об отношениях звезд Мария Погребняк. Она отметила, что Бузова по-настоящему любила Манукяна и даже хотела создать с ним семью.

«Это не контрактная история. Оля никогда бы не стала брать деньги за то, чтобы с кем-то играть в любовь. Я знаю ее восемь лет. Если она любит кого-то, то делает это искренне. А то, что вся ее жизнь как театр или шоу — это объяснимо. У Оли много передач, вечные съемки. Она все время с телефоном, что-то снимает, рассказывает. У обычного человека просто не хватит времени и сил, чтобы работать как Ольга», — сказала Погребняк в эфире шоу «Лучше – правду» на YouTube.

Бузова рассталась с Манукяном в начале этого года спустя более чем год отношений. Знаменитость обвинила экс-возлюбленного в побоях и изменах. Долгое время Дава молчал и никак не комментировал разрыв с телеведущей. Впоследствии он признался, что расстался с певицей «во имя любви».