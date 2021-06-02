Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден

Москва, 2 июня. Рак уже во многом побежден, поскольку при выявлении на ранних стадиях в большинстве случаев оказывается излечимым, отметил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

С таким заявлением генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он также подчеркнул, что успех борьбы с раком зависит не только от врача.

«Рак победит не врач, а союз врача и пациента», — сказал Каприн.

ПМЭФ стартовал в Северной столице 2 июня. В так называемый «нулевой» день на форуме также выступили представители Центра имени Чумакова. Они сообщили, что эффективность разработанной в учреждении вакцины от COVID-19 «КовиВак» превысила 80%.