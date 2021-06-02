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02 июня 14:46
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новостей
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
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Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
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Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В России усиливают контроль за деятельностью иностранных фондов, партнерств и трастов, чтобы предотвратить отмывание денежных средств. Об этом в комментарии ФАН сообщил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

Госдума на пленарном заседании 2 июня приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Несколько лет назад в России была объявлена деофшоризация. Во всем мире остается все меньше мест, где могли бы спрятаться бенефициары трастов, — им деваться некуда, — пояснил собеседник агентства. — Сейчас законодательство не требует идентифицировать клиента или выгодоприобретателя, а также исполнять иные требования, если лицо выступает в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юрлица. К таким организационным формам относятся, в частности, фонд, партнерство, траст».

Новый закон предполагает введение понятия «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица». Им признается физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства на основании договора или закона самой иностранной структуры, например фонда или траста, наделено правом управлять денежными средствами в интересах своих участников или других выгодоприобретателей.

В России появятся «доверительные собственники иностранных структур» и «протекторы»
Федеральное агентство новостей  / Алена Разживина

В документе также прописано понятие «протектора». В этом качестве может выступать физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юрлица либо в соответствии с ее уставом наделено правом контролировать действия доверительного собственника этой структуры или участвовать в ее деятельности.

«Мы вводим понятие «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор», чтобы повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и устранить пробел в действующем законодательстве в части необходимости идентификации лиц, фактически контролирующих и организующих деятельность трастов, учрежденных и действующих в иностранных юрисдикциях», — обратил внимание Кобилев.

Кроме того, новый закон обяжет юридические лица обновлять информацию о своих бенефициарах не только раз в год, но и в случае изменений этих сведений. А действия положений об обязанности российских юридических лиц по раскрытию своих бенефициаров распространятся и на иностранные юрлица и структуры без образования юрлица, осуществляющие свою деятельность на территории России.

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Все новости / Экономика / Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
госдума отмывание денег закон алексей кобилев иностранные фонды
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