Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В России усиливают контроль за деятельностью иностранных фондов, партнерств и трастов, чтобы предотвратить отмывание денежных средств. Об этом в комментарии ФАН сообщил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

Госдума на пленарном заседании 2 июня приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Несколько лет назад в России была объявлена деофшоризация. Во всем мире остается все меньше мест, где могли бы спрятаться бенефициары трастов, — им деваться некуда, — пояснил собеседник агентства. — Сейчас законодательство не требует идентифицировать клиента или выгодоприобретателя, а также исполнять иные требования, если лицо выступает в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юрлица. К таким организационным формам относятся, в частности, фонд, партнерство, траст».

Новый закон предполагает введение понятия «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица». Им признается физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства на основании договора или закона самой иностранной структуры, например фонда или траста, наделено правом управлять денежными средствами в интересах своих участников или других выгодоприобретателей.

Федеральное агентство новостей / Алена Разживина

В документе также прописано понятие «протектора». В этом качестве может выступать физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юрлица либо в соответствии с ее уставом наделено правом контролировать действия доверительного собственника этой структуры или участвовать в ее деятельности.

«Мы вводим понятие «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор», чтобы повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и устранить пробел в действующем законодательстве в части необходимости идентификации лиц, фактически контролирующих и организующих деятельность трастов, учрежденных и действующих в иностранных юрисдикциях», — обратил внимание Кобилев.

Кроме того, новый закон обяжет юридические лица обновлять информацию о своих бенефициарах не только раз в год, но и в случае изменений этих сведений. А действия положений об обязанности российских юридических лиц по раскрытию своих бенефициаров распространятся и на иностранные юрлица и структуры без образования юрлица, осуществляющие свою деятельность на территории России.