Алексей Ягудин обзавелся местом на кладбище благодаря Татьяне Тотьмяниной

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 14:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
Все новости
02 июня 14:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
Все новости

Алексей Ягудин обзавелся местом на кладбище благодаря Татьяне Тотьмяниной

Шоу-бизнес
Алексей Ягудин обзавелся местом на кладбище благодаря Татьяне Тотьмяниной
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июня. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина, уже оставила для него место на кладбище.

Хотя спортсмену исполнился лишь 41 год в марте, он уже задумывается о собственных похоронах. Ягудин хотел бы, чтобы его кремировали, а местом на кладбище он уже обзавелся благодаря супруге.

«Это не подарок, просто там похоронили Танину маму. И Таня сказала, что вот теперь и для нас есть место», — пояснил фигурист в интервью на платформе Premier.

Татьяна Тотьмянина

По мнению олимпийского чемпиона, после смерти ему будет все равно, как именно его похоронят. Спортсмен не переживает за жену, поскольку уверен, что она справится со всем самостоятельно даже после его ухода из жизни. Фигурист предполагает, что Тотьмянина не будет искать нового возлюбленного, но Ягудин не возражает против этого.

«Главное — чтобы она счастлива была», — подытожил олимпийский чемпион.

У Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной есть две дочери, младшая из которых родилась недоношенной. После появления на свет девочка балансировала на грани жизни и смерти, но фигуристка скрыла от мужа проблемы со здоровьем ребенка.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Ягудин обзавелся местом на кладбище благодаря Татьяне Тотьмяниной
ягудин фигуристы Тотьмянина
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 94825 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 86573 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 37471 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 32493 31 May 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 27958 31 May 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru