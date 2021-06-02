Алексей Ягудин обзавелся местом на кладбище благодаря Татьяне Тотьмяниной

Москва, 2 июня. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина, уже оставила для него место на кладбище.

Хотя спортсмену исполнился лишь 41 год в марте, он уже задумывается о собственных похоронах. Ягудин хотел бы, чтобы его кремировали, а местом на кладбище он уже обзавелся благодаря супруге.

«Это не подарок, просто там похоронили Танину маму. И Таня сказала, что вот теперь и для нас есть место», — пояснил фигурист в интервью на платформе Premier.

По мнению олимпийского чемпиона, после смерти ему будет все равно, как именно его похоронят. Спортсмен не переживает за жену, поскольку уверен, что она справится со всем самостоятельно даже после его ухода из жизни. Фигурист предполагает, что Тотьмянина не будет искать нового возлюбленного, но Ягудин не возражает против этого.

«Главное — чтобы она счастлива была», — подытожил олимпийский чемпион.

У Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной есть две дочери, младшая из которых родилась недоношенной. После появления на свет девочка балансировала на грани жизни и смерти, но фигуристка скрыла от мужа проблемы со здоровьем ребенка.