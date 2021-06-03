Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России

Совсем недавно ФАН рассказывал, что бизнесмен из Санкт-Петербурга предложил идею по строительству надземного метро в 60 городах России. Это будут как небольшие населенные пункты, с численностью жителей от 200–300 тысяч человек, так и города-миллионеры, в том числе Краснодар.

Мы побеседовали с экспертами в области логистики и урбанизма по этому поводу. Все они сошлись во мнении, что ничего общего с реальностью эта идея не имеет. Пока не имеет.

«Надземное метро вызывает больше вопросов, чем восторга. Возможно, потому что это не настолько общепринятая практика, как обычное метро. И тем не менее такая идея имеет право на существование, особенно если опираться на опыт зарубежных городов», — рассказала ФАН Анастасия Лысова, эксперт в области оптимизации транспортных процессов в логистических системах.

vk.com / vk.com/novrosmetro

По словам Анастасии, в России нет такого опыта, но есть частично подземная электричка в Красноярске, которая довольно успешно себя зарекомендовала. В целом сама идея ей кажется неплохой. Вопрос лишь в том, как подойти к реализации. Чтобы такой объект адекватно работал и отвечал запросам, необходимо вписать его в имеющуюся транспортную инфраструктуру: организовать места пересадок с другого транспорта, обеспечить перехватывающие парковки в местах транспортных развязок, продумать удобства для маломобильных групп и многое другое. Также необходимо учитывать особенности рельефа, движение грунтов, частоту ветров и непогоды, дополнительную нагрузку на разные городские сети. Все это дополнительные затраты.

«А вот рассказы про бесплатность проезда в таком транспорте я считаю популизмом. Это большие инвестиции, которые должны окупаться хотя бы частично. Ну и главное — техническая сторона вопроса, а на какие деньги тогда все это обслуживать?» — уточняет Анастасия.

vk.com / vk.com/novrosmetro

Эксперт уверена, что как идея наземное метро прекрасно. Но если задумываться о реализации, например, в Краснодаре, то это будет непростительно дорого. Вырыть «подземку» будет дешевле и быстрее. В этой ситуации не придется несколько лет судиться за землю.

«Скорее всего, это правда хайп, так как частнику юридически не сможет построить метро на территории, принадлежащей муниципалитету. У нас очень много норм и правил, которые даже канатному метро, о котором грезит наша администрация, не дадут ходу. Даже если власти согласятся сделать надземное метро, то только с дальнейшей передачей его в руки муниципалитету, что уже не будет частной собственностью», — говорит Денис Лысов, кубанский архитектор, урбанист.

Пока нет проекта, все эти высказывания Денис называет популизмом. А проекта не будет из-за невозможности согласования данных технических условий, которые идут вразрез с рядом строительных и земельных норм и правил.

По его мнению, даже если рассмотреть эту идею применительно к Краснодару: уже не раз предлагались проекты подземного метро (которое в плане реализации намного дешевле надземного), но дальше предложений дело не двигалось. Поэтому и в обещания Рината Бичурина поверить очень сложно.