Санкт-Петербург, 2 июня. Ведущий шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу» канала Russia Today Виталий Серуканов оценил возможность присвоения «Википедии» статуса иноагента.

Юрист выступал на брифинге Медиагруппы «Патриот». Вопрос о деятельности «Википедии» задал корреспондент «ПолитЭксперта».

Серуканов заявил, что считает сайт сомнительным источником информации. По его словам, каждый желающий может зайти на «Википедию», создать страницу и написать всякую ерунду.

«Она будет там висеть. И молодежь начнет равняться на этот источник как на правду, но с такими источниками надо работать», — отметил Серуканов.

Ведущий добавил, что сейчас в интернете происходит анархия и перестройка. России необходимо заняться ситуацией, иначе это может сыграть против страны. В Сети распространяется информация, которая вызывает тревогу. Юрист подчеркнул, что в отношении подобных платформ следует вести жесткую политику, поскольку там нет никаких фильтров информации.

Стоит отметить, что в ходе брифинга Виталий Серуканов также указал на ухудшение международной обстановки. По его мнению, Россия осталась последним островком безопасности.