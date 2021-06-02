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02 июня 14:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
14:23
Происшествия
Защита россиянки Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание
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Появились новые кадры из сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

Общество
Появились новые кадры из сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
Prt Scr youtube.com  /  Marvel Entertainment

Москва, 2 июня. Поклонников британского актера Тома Хиддлстона порадовали новым видео из сериала «Локи», в котором он играет главную роль.

Запись с кадрами о приключениях скандинавского бога хитрости и обмана вышла на официальной странице студии Marvel в Instagram. На видео появляется Локи в разных образах, а между фрагментами проскакивает надпись «Озорство непредсказуемо». Слоган нового промо намекает на сложные сюжетные линии и отсылает к прозвищу бога-трикстера.

За сутки десятисекундное видео посмотрели почти миллион интернет-пользователей. В комментариях от поклонников оставлены сотни восторженных комментариев.

Премьера первого эпизода сериала «Локи» состоится 11 июня. Серию можно будет посмотреть на Disney+. Сериал, включающий шесть эпизодов, расскажет, что стало с Локи после событий фильма «Мстители: Финал».

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кино хиддлстон локи
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