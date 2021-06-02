Появились новые кадры из сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

Москва, 2 июня. Поклонников британского актера Тома Хиддлстона порадовали новым видео из сериала «Локи», в котором он играет главную роль.

Запись с кадрами о приключениях скандинавского бога хитрости и обмана вышла на официальной странице студии Marvel в Instagram. На видео появляется Локи в разных образах, а между фрагментами проскакивает надпись «Озорство непредсказуемо». Слоган нового промо намекает на сложные сюжетные линии и отсылает к прозвищу бога-трикстера.

За сутки десятисекундное видео посмотрели почти миллион интернет-пользователей. В комментариях от поклонников оставлены сотни восторженных комментариев.

Премьера первого эпизода сериала «Локи» состоится 11 июня. Серию можно будет посмотреть на Disney+. Сериал, включающий шесть эпизодов, расскажет, что стало с Локи после событий фильма «Мстители: Финал».