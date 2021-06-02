Мощные ливни и град накрыли южные регионы России

В Адыгее из-за мощного грозового фронта и сильных ливней, по предварительным данным ГУ МЧС по региону, подтопленными оказались 19 домовладений и 25 придворовых территорий.

«В настоящее время угрозы дальнейшего подтопления нет. Проводится заседание КЧС и ОПБ Майкопского МО и Гиагинского МО. На месте работают оперативные группы Главного управления, спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России и местных пожарно-спасательных гарнизонов», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Добавили, что потребовалась даже эвакуация 12 человек. Созданы комиссии, которые приступили к осмотру домовладений и оценке ущерба. В настоящий момент уровень воды снижается.

Синоптики Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что на территории региона за 12 часов выпало от 16 до 23 мм осадков. Они уточнили, что 1 июня было передано штормовое предупреждение, оно сохранится до конца суток 2 июня.

«До конца суток мы сохраняем штормовое предупреждение. На территории Адыгеи возможны сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра при грозе», — уточнили в Адыгейской гидрометцентре.

Что касается Краснодарского края, то мощный ливень там затопил Отрадненский район. Пострадало шесть приусадебных участков в ст. Отрадной и 20 участков в п. Отрадо-Тенгинский, об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по региону.

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«К ликвидации последствий привлекли спасателей: 18 человек от РСЧС и 3 человека от МЧС. Работало шесть единиц техники. Сейчас вода сошла. Эвакуации не было. Уровни воды в реках не превышают неблагоприятных отметок», — добавили в ведомстве.

В целом на Кубани обстановку называют стабильной. Продолжается работа мониторинговых групп и оперативного штаба ГУ МЧС России по краю.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста. 8 мая группа из трех человек, в которую вошли два жителя Ставрополя и житель Калмыкии, приехали в поселок Каменномостский на отдых. Как сообщили в региональном МЧС, несчастный случай произошел при попытке сделать селфи на фоне горной реки.