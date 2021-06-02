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02 июня 14:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
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Мощные ливни и град накрыли южные регионы России

Общество
Мощные ливни и град накрыли южные регионы России
pixabay.com  /  Pexels

В Адыгее из-за мощного грозового фронта и сильных ливней, по предварительным данным ГУ МЧС по региону, подтопленными оказались 19 домовладений и 25 придворовых территорий.

«В настоящее время угрозы дальнейшего подтопления нет. Проводится заседание КЧС и ОПБ Майкопского МО и Гиагинского МО. На месте работают оперативные группы Главного управления, спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России и местных пожарно-спасательных гарнизонов», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Добавили, что потребовалась даже эвакуация 12 человек. Созданы комиссии, которые приступили к осмотру домовладений и оценке ущерба.  В настоящий момент уровень воды снижается.

Синоптики Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что на территории региона за 12 часов выпало от 16 до 23 мм осадков. Они уточнили, что 1 июня было передано штормовое предупреждение, оно сохранится до конца суток 2 июня.

«До конца суток мы сохраняем штормовое предупреждение. На территории Адыгеи возможны сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра при грозе», — уточнили в Адыгейской гидрометцентре.

Что касается Краснодарского края, то мощный ливень там затопил Отрадненский район. Пострадало шесть приусадебных участков в ст. Отрадной и 20 участков в п. Отрадо-Тенгинский, об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по региону.

Мощные ливни и град накрыли южные регионы России
pixabay.com  / 

«К ликвидации последствий привлекли спасателей: 18 человек от РСЧС и 3 человека от МЧС. Работало шесть единиц техники. Сейчас вода сошла. Эвакуации не было. Уровни воды в реках не превышают неблагоприятных отметок», — добавили в ведомстве.

В целом на Кубани обстановку называют стабильной. Продолжается работа мониторинговых групп и оперативного штаба ГУ МЧС России по краю.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста. 8 мая группа из трех человек, в которую вошли два жителя Ставрополя и житель Калмыкии, приехали в поселок Каменномостский на отдых. Как сообщили в региональном МЧС, несчастный случай произошел при попытке сделать селфи на фоне горной реки. 

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Все новости / Общество / Мощные ливни и град накрыли южные регионы России
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