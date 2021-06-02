Москва, 2 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности разделить с Вашингтоном и Евросоюзом владение местной газотранспортной системой (ГТС).

Передача в той или иной форме украинской ГТС под контроль западным покровителям стала очевидна еще давно, считает журналист Валерий Михайлов. По его словам, государство, которое самовольно уничтожает свой суверенитет, не способно в полной мере владеть таким масштабным активом, в особенности после того, как в 2015 году Россия получила статус «военного противника Украины».

«В пустую голову Зеленского вложили идею передачи ГТС в качестве решения проблемы ее дальнейшего функционирования. Причем показательно, что Зеленский даже не заикается о ее продаже», — говорится в статье Михайлова для РИА Новости.

Вероятнее всего, Киев в обмен на ГТС запросит у американской стороны предоставить гарантии по прокачке ресурса. Действующее правительство собственноручно обрекает газотранспортную систему Украины на судьбу старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке», уверен журналист.

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