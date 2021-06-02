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02 июня 14:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
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В России рассказали о щедром подарке Зеленского для США и Евросоюза

Политика
В России рассказали о щедром подарке Зеленского для США и Евросоюза
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 2 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности разделить с Вашингтоном и Евросоюзом владение местной газотранспортной системой (ГТС).

Передача в той или иной форме украинской ГТС под контроль западным покровителям стала очевидна еще давно, считает журналист Валерий Михайлов. По его словам, государство, которое самовольно уничтожает свой суверенитет, не способно в полной мере владеть таким масштабным активом, в особенности после того, как в 2015 году Россия получила статус «военного противника Украины».

«В пустую голову Зеленского вложили идею передачи ГТС в качестве решения проблемы ее дальнейшего функционирования. Причем показательно, что Зеленский даже не заикается о ее продаже», — говорится в статье Михайлова для РИА Новости.

Вероятнее всего, Киев в обмен на ГТС запросит у американской стороны предоставить гарантии по прокачке ресурса. Действующее правительство собственноручно обрекает газотранспортную систему Украины на судьбу старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке», уверен журналист.

Ранее украинцев призвали готовиться к росту цен на хлебобулочные изделия. Неутешительный прогноз в своем докладе дала Государственная служба статистики страны.

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Все новости / Политика / В России рассказали о щедром подарке Зеленского для США и Евросоюза
украина сша евросоюз зеленский
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