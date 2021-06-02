Москва, 2 июня. Пекин сможет прожить без поддержки европейских государств. Возможность противоположного сценария остается открытым вопросом, заявил российский журналист Дмитрий Косырев.

Семь лет назад Евросоюз планировал превратить Китай в «мастерскую мира». Производственная база была бы основана на западных технологиях, а для функционирования самой схемы сформировали бы общие правовые рамки. Однако с тех пор многое изменилось, в настоящее время стоит говорить о выгоде, которую Евросоюз может получить от сотрудничества с Пекином.

В декабре 2020 года КНР стала первым партнером стран ЕС в сфере торговли. Объем товарооборота был равен миллиарду евро в день, уточнил эксперт. Такое сотрудничество лишило США лидерских позиций.

На этом КНР не планирует останавливаться. В Пекине сообщили, что намерены наделить страну статусом глобального центра технологических талантов. Лидер Китая Си Цзиньпин рассказал, что одной из задач является обеспечение независимости и абсолютной самостоятельности государства по главным направлениям в сфере производства. При достижении намеченных целей республика сможет обойтись без поддержки ЕС. Проживут ли европейские государства без помощи Китая — неизвестно, сказал Косырев.

Ранее стало известно, что Пекин поможет Дамаску восстановить экономику. Также КНР окажет поддержку Сирии в борьбе с коронавирусом.