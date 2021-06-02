Немецкие экологи выступили против «Северного потока — 2»

Берлин, 2 июня. Регулятор ФРГ вновь получил заявку от экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с просьбой отозвать разрешение на строительство газопровода «СП-2».

Немецкие защитники природы говорят, что якобы влияние трубопровода на «климатические цели» «не проверялось» в предшествующем процессе утверждения.

Активисты DUH предлагают приостановить строительство российского газопровода для организации дополнительных проверок. Это не первое обращение экозащитников к немецким властям. Гидрографическое агентство Германии ранее уже возобновляло процесс строительства после запретов.