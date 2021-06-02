Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади

Российские энергоресурсы — это драйвер экономического роста ключевых стран ЕС, а для России — новый приток экспортной выручки, стабильный бюджет и уверенная реализация федеральных и региональных социальных программ. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Санкции против «Северного потока — 2»

Конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, который призван немедленно восстановить санкции против «Северного потока — 2».

«Президент [Соединенных Штатов Джо] Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат — резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция США на глобальной арене», — заявил Келлер.

«Схватка США и ЕС осталась позади»

Как отметил Андрей Лобода, энергетическая схватка США с ЕС в части строительства второго трубопровода «Северный поток» осталась позади. Она надолго запомнится политикам, регуляторам, всем участникам рынка в плане масштабных информационных и санкционных действий в адрес европейских и российских организаций.

«Но в данном случае применение экстерриториального законодательства США на ключевые страны ЕС и Россию оказалось нежизнеспособным и, главное, не имеющим экономическую базу. Российский газ на сегодняшний день — фактически безупречный энергоресурс с точки зрения экологии, скорости и надежности поставок и, конечно, цены. Любое предложение на рынке ЕС почти на 25% дороже российского аналога. Это касается и индустрии сжиженного газа, требующей создания и поддержки особенной инфраструктуры, а значит, и дополнительных расходов», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, как бы ни складывался в дальнейшем санкционный фон в адрес России, нужно понимать, что в 2021 году в военном бюджете США заложены впечатляющие средства на борьбу с «Северным потоком — 2». Эти впечатляющие суммы нужно отрабатывать, причем в очень прозрачной среде. Американский бизнес и политика фактически безупречны с точки зрения прозрачности. Вот почему до конца текущего года мы можем еще стать свидетелями новых информационных кампаний в адрес крупнейшего энергетического проекта.

Борьба США

«Кампании могут охватывать и терроризировать подрядчиков «Северного потока — 2», например, задействованные страховые и аттестационные компании, политиков. Отдельная широкомасштабная кампания может затронуть тему энергетического процветания ЕС в содружестве с США и, очевидно, без России. Очень востребованная тема зеленой энергетики — также может элегантно вписаться в список тем для антироссийской компании», — добавил Андрей Лобода.

Он обратил внимание, что как бы ни развивались события на политическом и информационном фронтах, нужно помнить, что европейский бизнес уже никак не поменяет свою точку зрения. Российские энергоресурсы — это драйвер экономического роста ключевых стран ЕС, а для России — новый приток экспортной выручки, стабильный бюджет и уверенная реализация федеральных и региональных социальных программ.

Федеральное агентство новостей /

«Сегодня на торгах Мосбиржи акции «Газпрома» растут на 1,62%, а за прошедший календарный месяц российский газовый гигант подорожал почти на 15%. Похоже, что инвесторы в очередной раз проигнорировали призывы конгрессменов, а основная схватка уже позади», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».