Суд над Андреем Пивоваровым состоялся в Краснодаре

Андрея Пивоварова, задержанного в Санкт-Петербурге, 1 июня доставили в Краснодар. Там состоялись следственные мероприятия. Судебное заседание по избранию меры пресечения прошло 2 июня в Первомайском районном суде столицы Кубани. Все мероприятия были перемещены в Краснодарский край, так как следователями этого региона в отношении Пивоварова было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК — осуществление деятельности нежелательной организации.

Адвокат Пивоварова — Александр Валявский. Еще утром — до суда — он был настроен оптимистично. На вопрос, когда запланировано заседание, он ответить не смог, но уточнил, что без него все равно не начнут. Позже стало известно, что заседание состоится в 11:30 по местному времени.

Начался процесс чуть позже — примерно на 15 минут задержали. До начала суда Пивоваров успел заявить прессе, что свое задержание он связывает с планами по участию в выборах в Государственную думу. Он говорит, что всем было известно о его переговорах с партией «Яблоко». И таким образом его действия было решено ограничить. Недоумевает, как уголовное дело могло быть заведено уже после ликвидации «Открытой России»1 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ). У следствия своя позиция.

Процесс был абсолютно открытым с точки зрения гласности — суд разрешил вести съемку присутствующим журналистам.

Адвокат заявил ходатайство об освобождении Андрея Пивоварова. Следователь сказал свое веское «нет», попросив суд о заключении под стражу на два месяца.

«Не имеет постоянного места жительства в Краснодаре. Возраст и состояние здоровья допускают меру пресечения в виде заключения под стражей. Может скрыться и продолжить заниматься деятельностью против основ конституционного строя и безопасности», — заявляет следствие.

По словам адвоката, доказательств, что Пивоварова уведомляли о возбуждении уголовного дела, нет. Следователь заявляет, что уведомление в деле есть. На вопрос о конкретных доказательствах того, что Пивоваров пытался скрыться и противодействовал следствию, был получен ответ, что все документы имеются в материалах дела. Их не разглашают из-за тайны следствия.

«Просим проверить обоснованность подозрений к моему подзащитному. Год назад на странице Facebook якобы он опубликовал новость о том, как развивается муниципальная избирательная кампания. Ваша честь, вдумайтесь в суть обвинения. Репост пытаются приравнять к деятельности неправительственной организации», — заявил Александр Валявский в суде.

Сторона защиты предоставила и договор аренды квартиры в подтверждение места жительства на территории Краснодара, поэтому считает возможным не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемый в участии в работе нежелательной организации экс-глава «Открытой России» Пивоваров в суде свою вину не признал. Попросил избрать любую, не связанную с арестом, меру пресечения и заявил, что готов являться на все следственные действия.

Адвокат попросил приобщить к материалам дела документы о семье Пивоварова, характеристики, договор аренды квартиры в Краснодаре, поручительства. Судья Краснопеев принял их во внимание.

Спустя чуть больше часа после начала заседания суд удалился для принятия решения.

До оглашения решения адвокату Пивоварова был задан вопрос о дальнейших действиях в случае, если суд примет решение об аресте подзащитного.

«Конечно, будем обжаловать в таком случае, все стандартно будет. Кроме того, будем обращаться в ЕСПЧ», — заявил Александр Валявский.

Также защитник отметил, что он был удивлен тому факту, что на заседание допустили слушателей и журналистов. Это Валявский называет неожиданным, так как таким образом все материалы с суда могут появиться в медийном пространстве.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ