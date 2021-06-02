Соблюдайте тишину: как найти управу на шумных соседей

Тула, 2 июня. Жильцы многоквартирных домов должны соблюдать права и учитывать интересы соседей. Что делать, если вам хочется тишины, а в ближайших квартирах живут шумные люди?

«Для начала нужно вызвать специалиста из Роспотребнадзора и измерить уровень шума у вас дома. Предъявить соседям экспертное заключение. Возможно, эту проблему удастся решить миром. В противном случае — смело подавайте иск в суд. Если же сильный шум ночью — вызывайте полицию. Слишком громким соседям грозит штраф или выплата компенсации морального вреда», — рассказала ФАН координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта в Тульской области Елена Панова.

В дневное же время (с 7:00 до 23:00) шум допускается, но до 55 децибел. Ночью его уровень должен быть не более 45 децибел. Для сравнения: шепот или ход часов — это 30 децибел.

«Нужно учитывать тот факт, что в некоторых субъектах РФ действуют свои правила тишины. А вот плач ребенка, скрип полов и звон посуды считаются бытовыми. Соответственно, привлечь соседей к ответственности за это, увы, не получится», — продолжает собеседница ФАН.

Помимо нарушения тишины, в многоэтажках действует еще целый ряд ограничений и запретов. Например, нельзя распивать алкогольные напитки в лифтах, подъездах и на детских площадках. Нарушители, если вызвать полицию, будут наказаны рублем. Штраф может составить до полутора тысяч рублей.

Запрещает закон и курение в помещения общего пользования. Даже у себя дома курильщик обязан делать это так, чтобы дым ни в коем случае не проникал в соседние квартиры или подъезд.

«Найти управу на соседа-курильщика просто. Нужно сфотографировать его, снять на видео или взять записи с камеры видеонаблюдения (если такие имеются). Затем сообщить в полицию или Роспотребнадзор. Нарушителей также ждет штраф», — говорит Елена Панова.

Главное не бояться отстаивать свои права, но действовать нужно в соответствии с буквой закона. Ведь нередко крики и угрозы ничего не дают, а даже усугубляют ситуацию.

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