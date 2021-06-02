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14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
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Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
14:23
Происшествия
Защита россиянки Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание
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Соблюдайте тишину: как найти управу на шумных соседей

Общество
Соблюдайте тишину: как найти управу на шумных соседей
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Тула, 2 июня. Жильцы многоквартирных домов должны соблюдать права и учитывать интересы соседей. Что делать, если вам хочется тишины, а в ближайших квартирах живут шумные люди?

«Для начала нужно вызвать специалиста из Роспотребнадзора и измерить уровень шума у вас дома. Предъявить соседям экспертное заключение. Возможно, эту проблему удастся решить миром. В противном случае — смело подавайте иск в суд. Если же сильный шум ночью — вызывайте полицию. Слишком громким соседям грозит штраф или выплата компенсации морального вреда», — рассказала ФАН координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта в Тульской области Елена Панова.

В дневное же время (с 7:00 до 23:00) шум допускается, но до 55 децибел. Ночью его уровень должен быть не более 45 децибел. Для сравнения: шепот или ход часов — это 30 децибел.

«Нужно учитывать тот факт, что в некоторых субъектах РФ действуют свои правила тишины. А вот плач ребенка, скрип полов и звон посуды считаются бытовыми. Соответственно, привлечь соседей к ответственности за это, увы, не получится», — продолжает собеседница ФАН.

Помимо нарушения тишины, в многоэтажках действует еще целый ряд ограничений и запретов. Например, нельзя распивать алкогольные напитки в лифтах, подъездах и на детских площадках. Нарушители, если вызвать полицию, будут наказаны рублем. Штраф может составить до полутора тысяч рублей.

Запрещает закон и курение в помещения общего пользования. Даже у себя дома курильщик обязан делать это так, чтобы дым ни в коем случае не проникал в соседние квартиры или подъезд.

«Найти управу на соседа-курильщика просто. Нужно сфотографировать его, снять на видео или взять записи с камеры видеонаблюдения (если такие имеются). Затем сообщить в полицию или Роспотребнадзор. Нарушителей также ждет штраф», — говорит Елена Панова.

Главное не бояться отстаивать свои права, но действовать нужно в соответствии с буквой закона. Ведь нередко крики и угрозы ничего не дают, а даже усугубляют ситуацию.

Ранее ФАН писал, что под Тулой осудили руководителя центра инвалидов. Он получил три с  половиной года условно.

 

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Все новости / Общество / Соблюдайте тишину: как найти управу на шумных соседей
тульская область роспотребнадзор полиция онф шумные соседи
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