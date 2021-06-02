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02 июня 14:44
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новостей
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
14:23
Происшествия
Защита россиянки Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание
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Стали известны подробности долга Гудкова перед Москвой

Общество
Стали известны подробности долга Гудкова перед Москвой
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал Дождь


Фирма тети Дмитрия Гудкова (по матери — Ирина Ермилова) задолжала Департаменту городского имущества города Москвы 3 867 635 рублей 28 копеек, из которых основной долг составляет 3 488 653,88 и 378 981,40 — пени за неуплаченные в срок деньги. По данным ФАН, Арбитражный суд Московской области вынес решение еще в 2018 году, однако требуемые деньги так и не поступили в указанный срок. Департамент подавал иск о признании предприятия банкротом в упрощенном порядке, однако суд ему отказал в связи с тем, что ответчик не явился ни на одно заседание, хотя был неоднократно извещен.

ООО «Сектор-2А» было зарегистрировано еще в 1995 году. Разрешенный вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ирина Ермилова (сестра жены Геннадия Гудкова) вошла в число учредителей лишь в 2016 году. Сведений об учредителях до этого времени не было в ЕГРЮЛ. 

В 2005 году Департамент имущества города Москвы и «Сектор-2А» заключили договор на аренду нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы площадью 187 квадратных метров. Адрес — Большая Коммунистическая, дом 29/18. В 2015 году договор был продлен (правда, чуть ранее Большую Коммунистическую переименовали в Солженицына) на десять лет. Изначально по новому договору арендная ставка составляла 9 052 рублей в год за квадратный метр. В 2016 году департамент уведомил о том, что арендная ставка повысилась до 9 957,20, а в конце года — до 10 952,92. После чего договор компания расторгла, а помещение (снятое под офис) вернула департаменту. Однако без оплаты двух последних лет.

Стали известны подробности о долге Гудкова перед Москвой
pixabay.com  / 

Департамент выждал время и обратился в суд, который выиграл. Однако должник не собирался платить. Поэтому в 2021 году департамент обратился в суд с иском о признании компании «Сектор-2А» банкротом в упрощенном порядке. Однако решением Арбитражного суда Московской области в удовлетворении иска было отказано ввиду отсутствия денег на процедуру. Тогда департаменту пришлось обращаться с заявлением в правоохранительные органы: все-таки деньги не частные, а принадлежат Москве.

Как стало известно ФАН, по версии следствия, Ирина Ермилова являлась номинальным учредителем компании и отношение к ее деятельности имеет племянник женщины — Дмитрий Гудков. Дело в том, что по этому адресу — улица Солженицына, дом 29/18 — у него зарегистрировано две организации — НП «Молодежная палата» и НК «Фонд поддержки свободных средств массовой информации», а еще ранее — ныне ликвидированная «Молодые социалисты России». 

Напомним, вчера ФАН сообщал, что Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали правоохранительные органы в качестве подозреваемых в совершении уголовного преступления — нанесении материального ущерба из-за неоплаты аренды.

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Все новости / Общество / Стали известны подробности долга Гудкова перед Москвой
москва дмитрий гудков ирина ермилова
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