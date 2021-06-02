Стали известны подробности долга Гудкова перед Москвой



Фирма тети Дмитрия Гудкова (по матери — Ирина Ермилова) задолжала Департаменту городского имущества города Москвы 3 867 635 рублей 28 копеек, из которых основной долг составляет 3 488 653,88 и 378 981,40 — пени за неуплаченные в срок деньги. По данным ФАН, Арбитражный суд Московской области вынес решение еще в 2018 году, однако требуемые деньги так и не поступили в указанный срок. Департамент подавал иск о признании предприятия банкротом в упрощенном порядке, однако суд ему отказал в связи с тем, что ответчик не явился ни на одно заседание, хотя был неоднократно извещен.

ООО «Сектор-2А» было зарегистрировано еще в 1995 году. Разрешенный вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ирина Ермилова (сестра жены Геннадия Гудкова) вошла в число учредителей лишь в 2016 году. Сведений об учредителях до этого времени не было в ЕГРЮЛ.

В 2005 году Департамент имущества города Москвы и «Сектор-2А» заключили договор на аренду нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы площадью 187 квадратных метров. Адрес — Большая Коммунистическая, дом 29/18. В 2015 году договор был продлен (правда, чуть ранее Большую Коммунистическую переименовали в Солженицына) на десять лет. Изначально по новому договору арендная ставка составляла 9 052 рублей в год за квадратный метр. В 2016 году департамент уведомил о том, что арендная ставка повысилась до 9 957,20, а в конце года — до 10 952,92. После чего договор компания расторгла, а помещение (снятое под офис) вернула департаменту. Однако без оплаты двух последних лет.

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Департамент выждал время и обратился в суд, который выиграл. Однако должник не собирался платить. Поэтому в 2021 году департамент обратился в суд с иском о признании компании «Сектор-2А» банкротом в упрощенном порядке. Однако решением Арбитражного суда Московской области в удовлетворении иска было отказано ввиду отсутствия денег на процедуру. Тогда департаменту пришлось обращаться с заявлением в правоохранительные органы: все-таки деньги не частные, а принадлежат Москве.

Как стало известно ФАН, по версии следствия, Ирина Ермилова являлась номинальным учредителем компании и отношение к ее деятельности имеет племянник женщины — Дмитрий Гудков. Дело в том, что по этому адресу — улица Солженицына, дом 29/18 — у него зарегистрировано две организации — НП «Молодежная палата» и НК «Фонд поддержки свободных средств массовой информации», а еще ранее — ныне ликвидированная «Молодые социалисты России».

Напомним, вчера ФАН сообщал, что Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали правоохранительные органы в качестве подозреваемых в совершении уголовного преступления — нанесении материального ущерба из-за неоплаты аренды.